Kış Uykusu, Nuri Bilge Ceylan’ın en çok izlenen filmi oldu

Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgiye göre, yönetmenin ilk uzun metraj filmi ve 1997 yılında gösterime giren filmi "Kasaba"yı, sinemada toplamda sadece 7 bin 422 kişi izledi. 1999 yılında gösterime giren "Mayıs Sıkıntısı" ise 24 bin 6 seyirci tarafından izlendi. Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan filmi "Kış Uykusu" ise, vizyona girdikten 2 hafta sonra 166 bin 22 seyirciyle, yönetmenin Türkiye'de en çok izlenen filmi oldu.

Ünlü yönetmenin Cannes Film Festivali'nde "Büyük Jüri Ödülü (Grand Prix)" kazanan "Uzak" (2002) filmiyle ilk kez 50 bin barajını geçerek, 63 bin 845 seyirciye ulaşan Ceylan'ın, aynı festivalde FIPRESCI ödülü kazandığı 2006 yapımı "İklimler" filmi ise vizyonda kaldığı sürede, 35 bin 345 sinemaseverle buluştu.

Ceylan filmlerine giderek artan ilgi

Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'a "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazandıran 2008 yapımı "Üç Maymun" adlı film ise, 127 bin 668 biletle yönetmenin 100 bin seyirci barajını aşan ilk filmi oldu.

Cannes'da "Büyük Jüri Ödülü (Grand Prix)"ne layık görülen 2011 yapımı "Bir Zamanlar Anadolu'da" ise 161 bin 181 kişiyle Türkiye'deki sinema salonlarında yönetmenin en çok ilgi gören filmi unvanını aldı.

Yönetmene Cannes Film Festivali'nin en büyük ödülü olan Altın Palmiye'yi kazandıran filmi "Kış Uykusu" da 100 bin seyirci barajını daha gösterime girdiği ilk haftada zorladı.

132 kopyayla vizyona giren film, ilk haftasında 88 bin 694 kişi tarafından seyredildi. Böylece yönetmenin gösterime giren filmleri arasında en iyi ilk hafta açılışını yapan "Kış Uykusu", gösterimde bulunduğu 2 haftalık sürede de 166 bin 22 seyirciye ulaştı.

"Kış Uykusu", bu süreçte "haftanın en çok izlenen filmi" olmasa da sadece 2 haftada Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'de en çok izlenen filmi unvanını da ele geçirmiş oldu.