Kış turizminde sona doğru

Kocaeli'nin kış sporları merkezi Kartepe'de havaların ısınması nedeniyle kayak sezonunun 1-2 hafta içinde sona ereceği bildirildi.



The Greenpark Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe'deki otele ait tesislerde kayak sezonunun aralık ayında başladığını anımsattı.



Kartepe'de uzunlukları 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişen 14 kayak pisti bulunduğunu, 3'ünde telesiyej, 1'inde teleski olan pistlerin derecelerinin zor, orta ve kolay arasında değiştiğini anlatan Üstündağ, ekonomik krize rağmen sezonun iyi geçtiğini söyledi.



Küresel finansal kriz nedeniyle rezervasyonlarda geçen sezona oranla yaklaşık yüzde 10-15'lik bir düşüş yaşandığını dile getiren Üstündağ, bu düşüşü özel turlarla kapatmaya çalıştıklarını belirtti.



5 yıldızlı oteli, doğal güzellikleri, eşsiz manzarasıyla Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'ne hakim Kartepe'nin şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlere önemli alternatifler sunduğunu vurgulayan Üstündağ, kayak merkezinin, İstanbul'a yakınlığından dolayı kayak tutkunları için tercih nedeni olduğunu ifade etti



Müşterilerine atlı kızakla gezinti, eğitmenler tarafından kayak kurslarının da verildiği Kartepe'ye bir hafta içinde kar yağmasının beklendiğini bildiren Üstandağ, 4. kış sezonunu yaşadıkları merkezde 1-2 hafta içinde kayak sezonunu sonlandırıp, yaz sezonu için hazırlıklara başlayacaklarını kaydetti.



Kartepe'de tenis kortları, basketbol, voleybol sahaları ile FİFA standartlarında 6 futbol sahası bulunduğunu, geçmiş yıllarda otelde aralarında yabancı ve Turkcell Süper Lig'de mücadele edelerin de olduğu çok sayıda futbol takımının kamp yaptığını belirten Üstündağ, "Kış sezonunun ardından özellikle futbol takımlarının kamp çalışmalarına yönelik hazırlık yapacağız" dedi.



Üstündağ, eşsiz doğal güzellikleri ile Kartepe'nin doğa tutkunlarına çeşitli alternatifler sunduğunu, isteklilerin, Kartepe yakınlarındaki Kuzu ve Altıoluk yaylalarında kamp, piknik ve yürüyüş yapılabildiğini, doğa ile baş başa vakit geçirebildiğini de kaydetti.

