Kış saati uygulaması başladı

Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatler, 04.00'ten itibaren bir saat geri alındı.

Kış saati uygulaması 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle 8 Kasım'a ertelenmişti. Yapılan yeni düzenlemeyle 25 Ekim'de geçilecek kış saati uygulamasına 8 Kasım tarihinde geçilmesine karar verilmişti.

Yaz saati uygulamasına 7 Kasım'ı 8 Kasım'a bağlayan dün gece sona erdi. Saatler dün gece 04.00'ten 03.00'e alındı.

Bakanlar Kurulu kararıyla yaz saati uygulaması kapsamında, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrik tasarrufu için saatler 29 Mart'ta 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınmıştı.

Saatler neden geri alınıyor?

Yaz günlerinde gün ışığı, yani aydınlık saatler çok daha uzun olmasına rağmen hala tasarruf için saatlerin niçin bir saat ileriye alındığı çoğunlukla anlaşılmaz. Bunun en kısa açıklaması ’gece zamanını da gündüze katmaktır’ ama bizler zaten karanlık olan saat 24:00’de değil de 23:00’de yatmamızın ülkemize ne kazandıracağını genellikle anlayamayız.

Saatleri ileri almanın kış mevsimi ile alakası yoktur. Kış aylarında standart zaman uygulanır. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydınlık geçen bir zaman süresi vardır. Amaç bu sürenin başlangıcını ileri kaydırarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaktır. Yaz günleri hava çok erken aydınlanır.