-KIŞ OYUNLARINA 54 MİLYON LİRALIK TEKNOLOJİ YATIRIMI ERZURUM (A.A) - 19.01.2011 - Erzurum'da 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunlarının sadece teknoloji alt yapısı için 54 milyon lira harcandı. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Genel Koordinatörü Bekir Korkmaz, Oyunların Bilgi Teknolojileri Direktörü Mehmet Özdemir ve İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, Dedeman Oteli'nde düzenledikleri basın toplantısında, sektör muhabirlerine oyunlara ilişkin bilgi verdi. Korkmaz, dünyada hem yaz, hem de kış aylarında oyun düzenleyebilen sadece 5 ülke olduğunu, Erzurum'a kurulan ''çok güçlü iletişim altyapısı'' ile Türkiye'nin 6. ülke olarak bu segmente dahil olduğunu ifade etti. Korkmaz, kış şartlarına rağmen özellikle İnnova ekibinin çok iyi çalıştığını da belirterek, kurulan altyapının Erzurum'da daha sonra düzenlenecek spor aktivitelerinde de kullanılabileceğini kaydetti. Atalay ise oyunlarda iletişim için yaklaşık 300 kilometrelik kablo hattının kullanılacağını, bunun 220 kilometresinin ise fiber kablodan oluştuğunun altını çizdi. Atalay, bilgisayar, telefon, jenaratör ve sunucu gibi yaklaşık 8 bin parça donanım malzemesinin kurulduğunu ve oyunların sorunsuz izlenebilmesi için hazırlıkların tamamlandığını vurguladı. Mehmet Özdemir de tüm yayın sisteminin Cemal Gürsel stadının altında oluşturulan merkezde toplanacağını ve buradan uydu ile dünyaya dağıtılacağını anlattı. Özdemir, tesislerden normal şartlarda 2 Gigabit hızında gerçekleşen iletişimde herhangi bir kesinti ihtimaline karşı RF yedekleme yapıldığını ve bu yedeklemenin de 450 megabit (Radyo Frekanslı) hıza ulaştığının altını çizdi. Özdemir, yayınların Full HD şekilde verileceğini bildirdi. ''Şu an ki teknoloji alt yapısı üniversiad değil olimpiyat seviyesindedir'' diyen Özdemir, genel olarak bilişim, iletişim ve yayın altyapısı için 54 milyon lira harcandığını bildirdi. Özdemir ayrıca donanımın yanı sıra İnnova'nın geliştirdiği ''Oyun Yönetim Sistemi'' ile oyuncuların, hakemlerin, uçak biletlerinden, konaklamalarına, transferlere, ne zaman yarışacaklarına, yarış sonu skorlar gibi her türlü teknik ayrıntının kullanılacağını kaydetti.