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Kış ortası su kuşları sayımı tamamlandı

MANİSA, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nde, bu yıl süren Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) tamamlandı

12 Şubat 2018 18:14

MANİSA, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nde, bu yıl süren Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) tamamlandı.
KOSKS, kuzey yarım kürede, her yıl 15 Ocak- 15 Şubat günlerinde yapılıyor. Su kuşu popülasyonunun ve sulak alan ekosistemindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için yapılan sayımların sonuncusu, bu yıl Manisa Marmara Gölü kıyısında gerçekleştirildi. 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nü sınırlayan Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla illerindeki toplam 25 sulak alanda, yaklaşık 170 noktada gerçekleştirilen sayımlar, 23 Ocak\'ta başladı. Müdürlük personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kuş uzmanları ve gönüllü kuş gözlemcileri de sayıma katıldı. Manisa Hacıveliler Mahallesi Muhtarı Yaşar Ahmet Yılmaz da sayıma eşlik etti. Muhtar Yılmaz, Marmara Gölü\'nde son dönemde meydana gelen olumsuzlukları kuş uzmanlarıyla paylaştı. Kuş sayımına katılanlar ise gördükleri manzaradan olumsuz etkilendiklerini dile getirdi. Önceki yıllara göre, Marmara Gölü suyunun çok çekilmiş bulunduğu belirtilirken, kuş sayılarındaki farklılığın bu çekilmeyle bağlantılı olduğunun sanıldığı kaydedildi.
Dr. Ömer Döndüren ise balıkçıl kuşlardaki sayı artışının, suyun çekilmesine yol açtığını ve sığlaşan göl su seviyesinin kuşlara beslenme fırsatı doğurduğunu anlattı. Muhtar Yılmaz da civarda avcılık yapanların bilgilendirmesine göre, önceki yıllara oranla av kuşlarında ciddi azalmalar gözlemlediklerini anlattı.

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