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Deutsche Welle

Kış Olimpiyatları'nda tarihi tokalaşma

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni tarihi bir tokalaşmayla başladı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşinin elini sıktı.

09 Şubat 2018 22:03

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Kış Olimpiyatları resmi törenle başladı.

Yaklaşık üç saat süren açılış töreninde Kuzey ve Güney Koreli sporcular birlikte Birleşik Kore bayrağı altında yürüdü. Kafileye Güney Kore'den kızakçı Won Yun-jong ve Kuzey Kore'nin kadın buz hokeyi takımından Hwang Chung Gum liderlik etti.

Pyongyang'dan üst düzey ziyaret

Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda tek gündem spor değil. 25 Şubat'ta son bulacak olan organizasyonun tarihi bir diplomatik görüşmeye de sahne olması bekleniyor. Nedeni Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pyeongchang'a gönderdiği heyette kız kardeşi Kim Yo-jong'un da yer alması.

Açılış törenini VIP locasında izleyen isimlerden biri olan Kim Yo-jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile el sıkışırken görüntülendi. Tokalaşmanın ardından ikilinin ayaküstü sohbet ettiği görüldü. Kim Yo-jong ve Moon'un yarın birlikte öğle yemeği yemesi bekleniyor.

Uzmanlar, adanın güneyinde üç gün geçirecek olan Kim Yo-jong'un Moon'a ağabeyi tarafından özel bir mesaj iletmek için görevlendirilmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

Kim Yo-jong, 1950-1953 yılları arasında yapılan Kore Savaşı sonrası Kim ailesinden adanın güneyini ziyaret eden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Ağabeyi tarafından geçtiğimiz yıl iktidar partisinin karar mekanizması konumundaki siyasi büroya yedek üye olarak atanan Kim Yo-jong, ülke siyasetindeki etkili isimlerden biri olarak görülüyor.

Açılış töreni öncesi protesto

Törene ev sahipliği yapan stadyumun önü Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un protesto edildiği gösterilere sahne oldu. Kuzey Kore karşıtı yüzlerce gösterici, ülkenin bayrağını ve Kim Jong-un'un fotoğraflarını yaktı. Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un kılığında stadyuma giren iki eylemci de polis tarafından dışarı çıkarıldı.

İki ülke arasında yaşanan ve yaklaşık üç yıl süren Kore Savaşı, 1953 yılında varılan ateşkesle sona erdi. Ancak iki ülke barış anlaşmasına imza atmadığı için teknik olarak hâlâ savaşta sayılıyor.

ABD ile temas olacak mı?

Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan isimlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence'ti. Pence, törende Kim Yo-jong'un bir sıra önünde oturdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Pence ve Kim Yo-jong'un herhangi bir temasta bulunmadığı belirtildi.

Rus atletlere izin yok

2015 Soçi Olimpiyatları sonrası ortaya çıkan doping skandalı nedeniyle Olimpiyatlar'dan men edilen Rusya'dan 168 atlet, Olimpiyat bayrağı altında açılış töreninde yer aldı. Gri ceket giyen ve beyaz atkı takan Rus sporcuların geçişi sırasında stadyumda coşkunun az olması dikkat çekti.

Haklarındaki doping iddialarından aklanan 47 Rus atletin Olimpiyatlar'a katılmak için yaptığı başvuru da oyunların başlamasına saatler kala reddedildi.

1988'deki Yaz Olimpiyatları'ndan bu yana ilk kez Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapan Güney Kore'nin organizasyon için 12.9 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.

Doksandan fazla ülkenin katıldığı 23'üncü Kış Olimpiyatları, 25 Şubat'ta sona erecek.

AP,AFP,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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