Kış Olimpiyatları'nda 'nörovirüs' alarmı

Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, "nörovirüs" adı verilen virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı.



Yonhap ajansının haberine göre, organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, 17 kişinin daha virüsten etkilendiği bildirildi.



Yetkililer, virüsün PyeongChang kentinde 8, Gangneung kentinden 9 kişiye bulaştığını doğruladı.



Virüsün görüldüğü 194 kişiden 147'sinin iyileştiğini ve karantinadan çıkarıldığını bildiren yetkililer, 47 kişinin ise karantinada tutulduğunu ifade etti.



Yetkililer, virüsün olimpiyatlarda yarışan hiçbir atlete bulaşmadığını belirtti.



Olimpiyatlar öncesinde virüsü taşıdığı endişesi bulunan bin 200 güvenlik görevlisi görevden alınırken, güvenliğin sağlanmasına Güney Kore Ordusunun destek verdiği kaydedildi.



Oyunların düzenlendiği her yere, kişilere ellerini yıkaması ve dezenfekte etmesi uyarısında bulunan işaretler yerleştirildi.

Nörovirüs nedir?

Belirtileri arasında bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı bulanan Norovirüs hastalığında, bu belirtilere ayrıca çok yüksek olmayan ateş, üşüme, titreme, baş ve kas ağrıları ile yorgunluk eşlik edebiliyor. Hastalığın aniden başlayarak hastayı yatağa düşürmesi ve 1-2 gün içinde etkisini kaybetmesi dikkat çekiyor.

Hastalık süresinde hastaların oldukça halsiz hissetmelerine ve sürekli kusmalarına rağmen Norovirüs genelde çok ciddi sonuçlara yol açmıyor. Kısa süre içerisinde etkisini kaybeden virüsün kalıcı hasar bırakmadığını söylemek mümkün. Ancak hastalar, su içemedikleri için susuz kalarak hastanede bakıma ihtiyaç duyabiliyor. Bu genellikle küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülüyor.