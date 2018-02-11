T24 LogoT24 Logo
Spor

Kış Olimpiyatları'nda, ev sahibi ilk altın madalyasını aldı

Genç sporcu, 1500 metrede ülkesine altın madalya getirdi

11 Şubat 2018 14:45

Erkekler kısa kulvar 1500 metre finalinde Lim Hyo-Jun, ülkesi Güney Kore'ye altın madalya kazandırdı.

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda ev sahibi Güney Kore'nin altın madalya arayışı uzun sürmedi. Erkekler kısa kulvar 1500 metre sürat patende final yarışını ilk sırada tamamlayan Lim Hyo-Jun, ülkesi Güney Kore'ye organizasyondaki ilk altın madalya sevincini yaşattı.

Yarışın favorileri arasında gösterilen vatandaşı Hwang Dae-Heon'un son bölümde dengesini kaybederek düşmesine karşın konsantrasyonunu koruyan 21 yaşındaki Lim, kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Mücadelede ikinci sıranın sahibi Hollanda'dan Sjinkie Knegt olurken, tarafsız olimpiyat takımı bayrağı altında yarışan Rus sporcu Semion Elistratov ise üçüncü sırada yer aldı.

(Eurosport)

ETİKETLER

Güney KoreLim Hyo Junerkekler kısa kulvar1500 metrealtın madalyaev sahibiKış Olimpiyatları2018Pyeongchang

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24