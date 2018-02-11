Kış Olimpiyatları'nda, ev sahibi ilk altın madalyasını aldı

Erkekler kısa kulvar 1500 metre finalinde Lim Hyo-Jun, ülkesi Güney Kore'ye altın madalya kazandırdı.
PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda ev sahibi Güney Kore'nin altın madalya arayışı uzun sürmedi. Erkekler kısa kulvar 1500 metre sürat patende final yarışını ilk sırada tamamlayan Lim Hyo-Jun, ülkesi Güney Kore'ye organizasyondaki ilk altın madalya sevincini yaşattı.
Yarışın favorileri arasında gösterilen vatandaşı Hwang Dae-Heon'un son bölümde dengesini kaybederek düşmesine karşın konsantrasyonunu koruyan 21 yaşındaki Lim, kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.
Mücadelede ikinci sıranın sahibi Hollanda'dan Sjinkie Knegt olurken, tarafsız olimpiyat takımı bayrağı altında yarışan Rus sporcu Semion Elistratov ise üçüncü sırada yer aldı.
(Eurosport)