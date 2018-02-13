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Spor

Kış Olimpiyatları'nda doping skandalı!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi devreye girdi

13 Şubat 2018 13:46

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping yaptığı gerekçesiyle Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito'yu 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye etti.

CAS'tan yapılan açıklamada, Güney Kore'de düzenlenen oyunlardan önce alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanan Saito'ya olimpiyatlardan men cezası verdiği bildirildi.

Açıklamada, henüz olimpiyatlarda yarışmayan Saito'nun cezası nedeniyle herhangi bir müsabaka sonucunun etkilenmediği belirtildi. Japon sporcu, doping nedeniyle 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edilen ilk isim oldu.

(NTV Spor)

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Japon sporcuKei SaitoKış Olimpiyatları2018PyeongChangGüney KoredopingskandalCASmenyasaklı madde

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