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Spor

Kış Olimpiyatları'na 85 robot atandı!

Akvaryumlarda robot balıklar yüzecek

09 Şubat 2018 17:19

Güney Kore'de bugün başlayan Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda 11 farklı tipte 85 adet robot görev alacak.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda 11 farklı tipte 85 farklı 'robot gönüllü' görev alacak.

İnsansı robot olimpiyat meşalesini taşımıştı

Daha önce Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün yarattığı insansı robot HUBO 11 Aralık'ta Olimpiyat meşalesini taşımıştı.

​50 cm ile 1 metre boyundaki insansı robotlar hatta bir kayak yarışında da mücadele edecek. Farklı üniversitelerin geliştirdiği bu insanı robotların mücadelesi  11-12 Şubat'ta HoengSeong'daki Welli Hilli Park'ta yapılacak.

Akvaryumlarda robot balıklar yüzecek

Olimpiyat süresince tüm mekanlarda ve Incheon Uluslararası Havalimanı'nda bulunacak olan robotlar alanları temizleyecek, ziyaretçiler içecek ikramı yapacak, stadyumları, seyircileri ve sporcuları izleyerek veri akışı sağlayacak.

Birçok ressam robot alandaki duvarlara resimler yapacak. Korece, Çince, İngilizce konuşabilen robotlar ise karşılaşmaların zamanı, yeri ve nitelikleri konusunda ziyaretçileri bilgilendirecek.

Akvaryumlarda ise robot balıklar yüzecek.

Robotlar olimpiyatlarda giderek daha fazla rol alıyor

Olimpiyat oyunlarına robotları dahil etme konusunda Güney Kore yalnız değil. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020'de yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunaları'nda da Fujitsu şirketi jimnastik yarışmalarında puanlamaya yardımcı olması için 3D (3 boyutlu) algılama sistemini ve yapay zekayı sahneye çıkarmayı umuyor.

Japonya ayrıca oyunlar boyunca insanlara yardım etmesi için bir 'robot köyünü' de hayata geçirmeyi planlıyor.

(Sputnik)

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