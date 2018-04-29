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BBC Türkçe

Kış Olimpiyatları: Norveç takımı yanlışlıkla 15 bin yumurta sipariş etti

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılan Norveç takımının yönetimi, atletler için yerel bir süpermarketten yanlışlıkla 15 bin yumurta sipariş etti.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılan Norveç takımının yönetimi, atletler için yerel bir süpermarketten yanlışlıkla 15,000 yumurta sipariş etti.

Google Çeviri'yi kullanan Norveç Olimpiyat takımı yetkilileri, Korece verdikleri siparişte 1,500 yumurta yerine yanlışlıkla 15,000 bin yumurta aldıklarını ifade etti.

Norveç takımının aşçısı Stale Johansen, Norveç gazetesi Aftenposten'e açıklamasında 13,500 yumurtayı geri göndermeyi başardıklarını söyledi.

https://twitter.com/tronderavisa/status/959841464577609730

BBC'nin Kore servisinden gazeteci David Cann, Kore'nin farklı bir sayma sistemi olduğunu ve imla hatasının da buna katkı sağlamış olabileceğini belirtti.

Korece 1,500 ile 15,000arasında yazılış farkı şöyle:

Norveç olimpiyat heyetinin başkanı Tore Ovrebo, Pyeongchang kentindeki basın toplantısında "Siparişlerde fazladan bir sıfır vardı. Yani 1,500, 15,000 oldu. Büyütülecek bir durum yok" dedi.

Norveç Kış Olimpiyatları'na 109 sporcu gönderdi.

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