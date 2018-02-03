Kış Olimpiyat Oyunları'nda prezervatif rekoru kırılacak

Güney Kore'nin Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde 9-25 Şubat'ta gerçekleştirilecek Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde organizatörler sporculara 110.000 adet prezervatif dağıtacak. Bu sayı, Kanada'nın Vancouver kentinde 2010'da düzenlenen ya da Rusya'nın Soçi şehrinde 2014'te düzenlenen olimpiyat oyunlarından dağıtılan prezervatif sayısından 10.000 daha fazla.

Sputnik Türkiye’nin AFP’den aktardığı habere göre, Pyeongchang'daki olimpiyat oyunlarına 2.925 atletin katılacağı düşünüldüğünde, bu, oransal olarak sporcu başına 37.6 prezervatif düşeceği anlamına geliyor.

Organizatörler de olimpiyat köylerindeki tuvalet ve sağlık merkezlerine içlerinde prezervatif yer alan sepetler yerleştirileceğini söyledi.

"Hepsini kullanmalarını beklemiyoruz"

Prezervatif üreticisi Convenience Co'nun yetkilileriyse, Pyeongchang olimpiyatlarına 'başarı ile ev sahipliği yapmak ve HIV virüsünün yayılmasını önlemek için' organizasyona 100.000 prezervatif bağışladıklarını söylüyor.

Diğer taraftan şirket sözcülerinden Chung Geun-sik sporcuların, prezervatiflerden birçoğunu paketlerinden çıkarmadan hatıra olarak evlerine götürebileceğini belirtiyor. Nitekim Chung, "Atletlerin olimpiyat oyunları sırasında prezervatiflerin hepsinin kullanılmasını beklemiyoruz" diye ekliyor.

İstatistiklere bakıldığında da olimpiyat oyunlarında dağıtılan prezervatiflerin sayısının yıllar içinde giderek arttığı gözleniyor. Buna örnek olarak, Seul'de 1988'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında sporculara 8.500 prezervatif dağıtılırken, Atina'da 2004'te düzenlenenlerde 130.000 prezervatif dağıtılması gösterilebilir.