Kış lastiğinde kiralama dönemi!

Döviz ve enflasyondaki yükseliş sürerken, bu sezon, sıfır bir kış lastiği takımının fiyatı 2 bin 500 liradan başlıyor. İkinci el kış lastikleri bu yıl daha çok tercih edilirken, ikinci elde aradığını bulamayan sürücüşer kış lastiği kiralama seçeneğine başvuruyor.

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre; piyasada satılan kış lastiklerinin tanesi ortalama 700 liradan başlıyor. Bir kurumsal lastik şirketinin franchise bayisi Mustafa Sünger, “Bu sene lastik fiyatlarını tutmak mümkün olmadı. Fiyatlar lastiğin ebatına ve kalitesine göre değişiyor. Piyasada en çok satılan ebat 205/55R16’dır. Bu ebatların tanesinin fiyatı 750-800 liraya çıktı. Dört adedinin fiyatı işçilik hariç 3 bin lira. Sezon başlarken tanesini 500 liraya satıyorduk. Önümüzdeki hafta fiyatlar daha da artabilir. Kaliteli bir takım alayım dersen işler biraz daha farklı. Tanesi 5 bin liraya bile lastik var. Kaliteli bir takım kış lastiğinin fiyatı ise ortalama 4-5 bin lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.