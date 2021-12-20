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Ekonomi

Kış lastiğinde kiralama dönemi!

“Bu sene lastik fiyatlarını tutmak mümkün olmadı"

20 Aralık 2021 08:00

Döviz ve enflasyondaki yükseliş sürerken, bu sezon, sıfır bir kış lastiği takımının fiyatı 2 bin 500 liradan başlıyor. İkinci el kış lastikleri bu yıl daha çok tercih edilirken, ikinci elde aradığını bulamayan sürücüşer kış lastiği kiralama seçeneğine başvuruyor.

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre; piyasada satılan kış lastiklerinin tanesi ortalama 700 liradan başlıyor. Bir kurumsal lastik şirketinin franchise bayisi Mustafa Sünger, “Bu sene lastik fiyatlarını tutmak mümkün olmadı. Fiyatlar lastiğin ebatına ve kalitesine göre değişiyor. Piyasada en çok satılan ebat 205/55R16’dır. Bu ebatların tanesinin fiyatı 750-800 liraya çıktı. Dört adedinin fiyatı işçilik hariç 3 bin lira. Sezon başlarken tanesini 500 liraya satıyorduk. Önümüzdeki hafta fiyatlar daha da artabilir. Kaliteli bir takım alayım dersen işler biraz daha farklı. Tanesi 5 bin liraya bile lastik var. Kaliteli bir takım kış lastiğinin fiyatı ise ortalama 4-5 bin lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Bomonti’de bir lastik dükkânının sahibi Ahmet Özkan da, kış lastiklerinin bu sene oldukça yüksek fiyatlara çıktığını belirtti. Neredeyse her hafta lastik fiyatlarının güncellendiği bilgisini veren Özkan, “Kış lastiği olanlar şu durumda çok şanslı. Olmayanlar fiyatlar karşısında daha ekonomik modellere yöneliyor. 400-500 liralık ucuz lastikler de var ama takım yapınca ve servis ücreti ekleyince fiyatlar alım seviyelerini zorluyor. Bu yüzden çok az kullanılmış, araç değişiminden dolayı satılmış ikinci el lastiklere talep yoğun. Bu lastiklerin iyisi yok satıyor. Bizdeki ikinci el lastikleri bitirdik. İkinci el lastiklerin takımlarını ise ortalama bin ila bin 500 lira arasında” diye konuştu.

Kış lastiğindeki fiyat artışları yeni girişimleri de ortaya çıkarmış durumda. Sıfır takım kış lastiği alamayan veya ikinci elde aradığını bulamayan vatandaşlar kış lastiği kiralayabiliyor. Lastik kiralama hizmeti veren bir şirketten ebatlar ve kiralanacak tarihler belirlenerek hizmet alınabiliyor. Burada, 195/60/R15 boyutlarında lastik takımı, 22 Aralık-1 Nisan tarihleri arası seçildiğinde 1638 lira bedelle kiralanabiliyor. Daha ekonomik modeller için ise sistem 977 lira fiyat gösteriyor.

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