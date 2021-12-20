Kış lastiğinde kiralama dönemi!

Bomonti’de bir lastik dükkânının sahibi Ahmet Özkan da, kış lastiklerinin bu sene oldukça yüksek fiyatlara çıktığını belirtti. Neredeyse her hafta lastik fiyatlarının güncellendiği bilgisini veren Özkan, “Kış lastiği olanlar şu durumda çok şanslı. Olmayanlar fiyatlar karşısında daha ekonomik modellere yöneliyor. 400-500 liralık ucuz lastikler de var ama takım yapınca ve servis ücreti ekleyince fiyatlar alım seviyelerini zorluyor. Bu yüzden çok az kullanılmış, araç değişiminden dolayı satılmış ikinci el lastiklere talep yoğun. Bu lastiklerin iyisi yok satıyor. Bizdeki ikinci el lastikleri bitirdik. İkinci el lastiklerin takımlarını ise ortalama bin ila bin 500 lira arasında” diye konuştu.
Kış lastiğindeki fiyat artışları yeni girişimleri de ortaya çıkarmış durumda. Sıfır takım kış lastiği alamayan veya ikinci elde aradığını bulamayan vatandaşlar kış lastiği kiralayabiliyor. Lastik kiralama hizmeti veren bir şirketten ebatlar ve kiralanacak tarihler belirlenerek hizmet alınabiliyor. Burada, 195/60/R15 boyutlarında lastik takımı, 22 Aralık-1 Nisan tarihleri arası seçildiğinde 1638 lira bedelle kiralanabiliyor. Daha ekonomik modeller için ise sistem 977 lira fiyat gösteriyor.