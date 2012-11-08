Kış lastiği olmayana ceza kapıda

Kış lastiği olmayana ceza

Yeni Karayolları Trafik Kanunu tasarısına göre bir yıl içinde 5 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti alınacak. Kış lastiği olmayan sürücüler ise 72 lira ceza ödeyecek.

Yeni Karayolları Trafik Kanunu tasarısı mecliste. Tasarı yasalaşırsa kural ihlali yapanlara yeni yaptırımlar uygulanacak.

Yeni tasarıya göre, bir yıl içinde 5 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti alınacak. Ehliyetine el konulan sürücüler zorunlu olarak psikolojik muayeneden geçecek. Sürücü,

psiko-teknik değerlendirmeyi geçene kadar ehliyeti iade edilmeyecek.

Önemli yeniliklerden birisi de alkol muayenesiyle ilgili. Trafik denetimlerinde alkol ölçümü yaptırmayan ya da itiraz eden sürücü "alkollüymüş" gibi işlem görecek. Yeni uygulamada da para cezası uygulaması devam edecek.

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşan sürücülere verilecek ceza 1,5 kat artırılacak. Aracının ilk muayenesini yaptırmayan ya da muayene süresini aşan sürücülere kesilen para cezası 72 liradan 154 liraya yükseltilecek.

Tasarıyla, kış mevsiminde araçlara kış lastiği takma zorunluluğu da getiriliyor. Kış lastiği olmayan sürücülere 72 lira ceza kesilecek.

Kamyon, otobüs, tır, tanker gibi ağır yük taşıtlarının kullanım süresini aşan sürücülere verilen cezalar 6 kata kadar artırıldı. Günlük 9 saatten fazla ağır vasıta kullanan sürücülere 72 lira yerine kademeli olarak 154 lira ve üstünde ceza uygulanacak.