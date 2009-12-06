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Yaşam

Kış kapıyı çalıyor

Sıcaklıklar, Marmara ve Karadeniz'de 10 dereceye inerken, Perşembe'den itibaren yağmurlar kuvvetlenecek.

06 Aralık 2009 02:00

T24 - Sıcaklıklar, Marmara ve Karadeniz'de 10 dereceye inerken, Perşembe'den itibaren yağmurlar kuvvetlenecek.

Türkiye'de kış etkisini göstermeye başladı. Yarın, Türkiye'nin genelinde soğuk hava etkili olacak. Yağış, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu’da var.

Kastamonu, Sivas ve Erzincan boyunca kar yağışları bekleniyor. Uzmanlar, Sinop, Samsun ve Ordu'da kuvvetli yağacak yağmura karşı uyarıyorlar.

Perşembe ve Pazar günleri arasında ise Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'da yeniden kuvvetli yağmur bekleniyor ve rüzgar da kuvvetli esecek, sıcaklıklar ise aralık ayı ortalamasında olacak.

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