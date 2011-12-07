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Sağlık

'Kış kadınları yaşlı gösteriyor'

New York'ta yapılan bir araştırmaya göre kadınların gözleri, kış aylarında beş yıl daha yaşlı görünüyor.

07 Aralık 2011 02:00

T24 - New York'ta yapılan bir araştırmaya göre kadınların gözleri, kış aylarında beş yıl daha yaşlı görünüyor.



Daily Telegraph'ın güzellik uzmanlarının yaşları 27 ve 60 arasında değişen 5 bin kadın arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına yer verdiği haberine göre, soğuk geçen aylarda yeterince güneş ışığı alınmaması nedeniyle deri soluklaşıyor ve kadınlardaki gözaltı torbaları daha koyu görünüyor.

Daha az D vitamini alınması sonucu da, daha fazla yorgunluk hissedildiği ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretiminin azaldığı vurgulanıyor.


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