'Kış kadınları yaşlı gösteriyor'

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Daily Telegraph'ın güzellik uzmanlarının yaşları 27 ve 60 arasında değişen 5 bin kadın arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına yer verdiği haberine göre, soğuk geçen aylarda yeterince güneş ışığı alınmaması nedeniyle deri soluklaşıyor ve kadınlardaki gözaltı torbaları daha koyu görünüyor.Daha az D vitamini alınması sonucu da, daha fazla yorgunluk hissedildiği ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretiminin azaldığı vurgulanıyor.