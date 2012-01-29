Kış günü bir çocuk daha çadırda yandı

T24 - Van'da depremzede ailenin kaldığı çadırda sobadan çıkan yangında, bir daha çocuk yaşamını yitirdi. Ailenin konteynerdaki elektrik sorunu nedeniyle çadırda yaşamaya başladığı öğrenildi.





Erçek Beldesi'nin Ilıkaynak Köyü'nde oturan Saliha Atlı, depremde evleri hasar gördüğü için evlerinin önüne kurduğu çadırda çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı.



Kocası cinayet suçundan cezaevinde olan Atlı, ısınmak için çadırda kurduğu kömür sobasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı.



Ailenin 4 yaşındaki çocukları Mustafa Atlı, köylülerin yardımıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı.



Yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Atlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Oğlunu alevler arasında kurtarmak isteyen anne Saliha Atlı ise dumandan zehirlendi. Atlı, tedavi altına alındı.



Evleri ağır hasarlı olduğu için aileye depremden sonra konteyner verildiği ve elektrikleri olmadığı için çadırda kaldıkları iddia edildi.

‘Elektrik düşük geliyormuş'



Vali Vekili Hakan Alkan, depremde evleri ağır hasar gören aileye konteyner verilerek içine elektrik hattı çekildiğini söyledi.



Alkan, “Bölgede trafodan kaynaklanan bir sıkıntıyla elektrik düşük gidiyormuş. Yarın köye bir ekip giderek bir çalışma yapacak. Ailenin yangından önce bu sorunla ilgili başvurularının olup olmadığını bilmiyorum'' dedi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

11'inci kurban



4 yaşındaki Mustafa'nın hayatını kaybetmesiyle depremden sonra kurulan çadırlarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.