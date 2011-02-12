Kış güneşinin yerini yağmur ve kar alacak

T24 - Türkiye, hafta sonu Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklık 6-8 derece azalacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak, Bartın ve İnebolu) yağmur ve karla karışık yağmur var.

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu) ise kar yağışı görülecek.

Pazar günü Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Kocaeli, Sakarya, Afyon, Uşak, Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışlar Hatay ve Kahramanmaraş çevreleriyle Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Soğuk ve yağışlı hava pazartesi günü Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Adana, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklığı pazar günü kuzey ve iç kesimlerde 6-8 derece azalacak.



