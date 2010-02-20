Kış geri geliyor, hava 10 derece soğuyacak

T24 - Hafta sonu Türkiye iki mevsimi birden yaşayacak. Bugün 20-25 derece sıcaklıkta ve bahar havasında geçerken, yarın kış geri gelecek, yağışla birlikte hava 10 derece soğuyacak.





Bugün Türkiye’nin tamamına Şubat ayı ortalamasına göre 10 derece daha ılık hava hakim olacak. Birçok kentte sıcaklık 20 derecenin çok üzerine çıkacak. Marmara, Ege ve Akdeniz’de sıcaklık 25 dereceyi bulacak. Yarın Balkanlar’dan önce Marmara ve Batı Karadeniz’e, Pazartesi tüm Türkiye’ye soğuk hava inecek.



Bugün 6 derece daha ılık geçirecek İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye çıkacak, lodos kuvvetli esebilir. Yarın yağış geliyor, akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece birden düşecek. Trakya'ya yakın ilçelerinde karla karışık yağış görülebilir.



Ankara hafta sonu çok rüzgarlı, bugün parçalı bulutlu, sıcaklık gün ortası 18 dereceyi görecek. Bugün akşam hafif yağmur yağabilir. Yarın hava 5 derece daha serin ve sağanak yağışlı olacak.



İzmir bugün sıcak ama kuvvetli rüzgarın etkisinde, sıcaklık 23 derece. Akşama doğru yağmur başlayacak, yağış pazar günü soğumanın etkisiyle kuvvetlenecek.



Marmara Bölgesi'nde bugün lodos kuvvetli, Çanakkale'de vapur seferleri aksayabilir. Sıcaklık Kocaeli ve Bursa'da 24, Sakarya'da 25, Edirne'de 19 dereceye çıkacak. Pazar günü yağış ve ardından soğuma gelecek.



İç Anadolu'da bugün sıcaklık 20 dereceye çok yakın, Kayseri 18, Niğde 19 derece. Hava parçalı bulutlu, Eskişehir ve Yozgat boyunca hafif yağış bekleniyor.



Halkın şaşmaz takvimine göre bugün ilk cemre düştü. Ajanslar da güneyden bahar fotoğrafları geçmeye başladı. Fotoğrafın çekildiği Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı, kırlar papatyalarla kaplandı.



Ege Bölgesi'nde bugün hava sıcak ama rüzgarlı, Ayvalık'tan Çeşme'ye kadar fırtına bekleniyor. Sıcaklık Denizli'de 24, Kütahya'da 21 dereceye çıkacak. Bu akşam yağış başlayacak, pazar günü şiddetini artıracak.



Akdeniz ve Güneydoğu'da bugün hava güneşli, Akdeniz kıyılarında yüksek nem ile sıcaklık 26 derece hissedilecek, Güneydoğu 18 derece. Pazar günü sağanak yağmur çamur şeklinde düşecek.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava ısınıyor, bugün parçalı bulutlu, Erzurum 10, Malatya 16 derece olacak.



Karadeniz Bölgesi'nde bugün Bolu-Sinop arası hafif yağmurlu, Trabzon ve Rize'de gökyüzü güneşli, kıyılar 20 dereceyi görecek. Pazar günü tüm bölge genelinde yağışlı geçecek.







