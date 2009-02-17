'Kış Gelmeden' Diyarbakır'da

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu (DDT), usta romancı Füruzan'ın ''Kış Gelmeden'' oyununun Türkiye prömiyerini yapacak.



DDT, Sait Faik ve Türk Dil Kurumu Roman ödüllerine sahip yazar Füruzan'ın romanından oyunlaştırılan ve Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Edip Tümerkan'ın yönettiği, dekoru tasarımı Murat Gülmez, giysi tasarımı Günnur Orhan, ışık İzzettin Biçer, müzik Kemal Günüç'e ait ''Kış Gelmeden'' adlı oyunu, seyircisiyle buluşturmak için gün sayıyor.



Selda Özler, Hakan Özgömeç, Şivan Binici ve Pınar Gün'ün rol aldığı oyun, 19 Şubat'ta Orhan Asena Sahnesi'nde prömiyer yapacak.



Oyunun Yönetmeni Edip Tümerkan, oyunun usta romancı Füruzan'ın romanından oyunlaştırdığı bir eser olduğunu söyledi.



Sinema diliyle kaleme alınan ve tiyatro diline dönüştürülen eserin, yönetmeni zora sokacak şekilde çalışıldığını, ancak bunun heyecan verici olduğunu ifade eden Tümerkan, ''Diyarbakır'da hakikaten çok sahici, nadir rastlanacak bir oyun yapmak konusu beni güçlendirdi. Bu yüzden değişik bir eser olacak'' dedi.



Tümerkan, oyunun orta halli bodrum katında yaşayan bir ailenin yaşamının anlatıldığını, insanların sorunlarıyla yüzleşmesini sorguladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



''Çok sahici, çok içten. Her anne ile babanın ve her çocuğunun yaşadığını kesitler halinde görebileceği bir oyun çalışıyoruz. Oyundaki Mehlika karakteri de genelde kadınlarımızın yaptığı gibi bir problemi görmezden gelerek çözdüğünü zannediyor. Problemin üstünü örterek yok ettiğini sanmak, problemi büyüttü gibi problemi örteni de sorumlu kılıyor. Dolayısıyla biraz Türk kadınının dramı, toplumdaki, ailedeki sevgisizliği sorguladığımız oyunda herkes kendinden bir şey bulacak.



Ve benim sorduğum soru mutluluk var olanı korumak mıdır? Var olanı korumak, problemleri yok saymak mutluluk sebebi midir? Yoksa biz kendimizi mutlu mu zannediyoruz. Biraz da bunu sorguluyoruz. Dünyada ve Türkiye'de ilk kez sahnelenecek. Böyle de bir sorumluluğumuz var. 19 Şubatta prömiyer yapacağız. Provalarına 10 Ocakta başladık. Ben Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Oyunuzun provalarını aralıklı olarak sürdürdük. DDT oyuncuları da çok büyük özveriyle çalışıyor.''



20 yıl sonra yönetmen olarak aynı sahnede



Tümerkan, 20 yıl kurulan DDT'nin ilk oyuncusu olduğunu, 1993 yılına kadar Diyarbakır'da görev yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Yaklaşık 2 önce 20. yıl kutlamaları etkinlikleri kapsamında davetli olarak geldiğimde ben tekrar Diyarbakır'da çalışmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine böyle bir teklif geldi. Ben de koşa koşa geldim. Bir dönem burada çalışmış İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Hakan Özgömeç de benim gibi minnettarlığını göstermek için oyunda görev alıyor.



Oyunda ayrıca Diyarbakırlılardan oluşan 9 kişilik koro var. Aralarında 20 yıl önce beni tiyatroda izleyip tiyatroya sevdalanıp şimdi benim oyunumda yer alan arkadaşlarım var. Orta halli bodrum katında sıkışmış kalmış yaşamaya çalışan bir memur ailesinin mutluluk dramlarını anlatığımız oyuna tiyatroseverleri bekliyoruz. Diyarbakır seyircisi DDT'ye pek çok yerin seyircisinden çok daha fazla sahip çıkıyor. Kar kış demeden gelip oyunlarını izliyor. Bu sahiplenmedir. Bu sahiplenmeye karşı bizimde en iyiyi sunmamız boynumuzun borcudur.''



Tümerkan, oyunun yazarı Füruzan'ın heyecanını ve bilgilerini paylaşmak için 18 Şubatta oyuncularla tanışmak için geleceğini ve ardından prömiyere katılacağını anlatarak, 21 Şubatta da oyuncu ve seyircilerin katılacağı bir söyleşi düzenleneceğini bildirdi.

