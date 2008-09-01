Kış geliyor dudaklara dikkat!

Dudak derisi ince, hassas ve dayanıksızdır; yüzeyinde ölü hücrelerden oluşan kabuklaşma vardır. Sadece, onlara kırmızı rengini veren kılcal damarlar yönünden zengindir. Deriyi koruyan yağ bezlerinden ve ısı dengelenmesini sağlayan ter salgılayıcı bezlerden; kısaca dış etkenlere karşı kendini koruyabilecek silahlardan yoksundur. Bu durum onun dış etkenlere karşı savunmasız kalmasına neden olur.



Kışın, soğuktan ve rüzgardan dolayı saldırı daha çoktur. Nezle, grip gibi hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir. Bu tip hastalıklarda ağızdan nefes alırız, bu da dudakların iyice kurumasına neden olur. Etkili bir bakım ve düzenli bir koruma yapılmazsa kısa zamanda kurur, çatlar ve rahatsızlık hissi verecek şekilde gerilir. Gülmek gibi dudakları geren hareketler sonucunda da acı veren ince çatlaklar oluşur.



Her şeyden önce uygulayacağınız bakımın düzenli olması gerekir.



Ölü hücrelerden arındırma:



Haftada 2 kez iyice temizlediğiniz diş fırçanız ile dudaklarınızı hafif ve dairesel hareketlerle fırçalayın. Bu işlem dudaklarınızın üstünde birikmeye başlayan ve kısa sürede kabuksu bir yapıya dönüşecek olan ölü hücrelerden derinizi arındırmanızı ve uygulayacağınız diğer bakımların daha etkili olarak deriye nüfuz etmesini sağlar.



Nemlendirme:



Her sabah, günlük temizliğinizin ardından, makyaj öncesi mutlaka nemlendirici bir krem ile dudaklarınızı nemlendirin. Hafif yapıda bir krem seçin ve uygularken dudaklarınıza iyice yedirin. Özel olarak dudaklar için üretilmiş “baume” adı verilen dudak nemlendiricilerinden kullanabileceğiniz gibi, hafif yapılı ise yüzünüz için kullandığınız nemlendiricinizi de uygulayabilirsiniz.



Rujunuzu içinde nemlendirici içerik bulunduranlar arasından seçmeye özen gösterin. Sıcaktan soğuk bir ortama çıkarken veya soğuktan sıcak bir ortama girdiğinizde nemlendirici kreminizi tekrar uygulayın. Kreminizi yanınızda taşımak zor geliyorsa kolay taşınabilir bir nemlendirici “stick” de aynı işi görecektir.



Besleme:



Soğuk dudak etrafındaki ince çizgilerin oluşmasını da hızlandıran bir etkendir. O nedenle dudakları ve dudak çevresini besleyici bir ürünle güçlendirmek gerekir.

Besleyici bakımın gece yatmadan önce uygulanması daha doğrudur. Besleyiciler nemlendiricilere göre daha yağlı ve yapı olarak daha kalın oldukları için gündüz kullanımında konfor açısından uygun değildir. Özel dudak besleyicileri satın alabileceğiniz gibi, gece için besleyici özelliklere sahip bir “gece kremi” kullanıyorsanız, dudaklarınıza da aynı kremi uygulayabilirsiniz. Gece kreminiz yoksa, dudaklarınız için yağ bazlı ve koyu kıvamlı bir krem tercih edin.



Masaj:



Banyo veya duştan sonra E vitamini yağı ile ortadan başlayıp kenarlara doğru, dudaklarınızı gererek ve yağı yedirene dek masaj yapın. E vitamini yağını eczanelerde rahatlıkla bulabilirsiniz.



Dikkat!

Özellikle dışarıda ve soğuktayken dudaklarınızın kuruduğunu hissederseniz onları dilinizle ıslatmayın, bu hareket daha da fazla kurumalarına neden olur.



İşte size evde kolayca hazırlayabileceğiniz, oldukça etkili bir dudak kremi:



- 2 çay kaşığı rendelenmiş bal mumu

- 8 çay kaşığı zeytinyağı veya badem yağı

- 1 çay kaşığı karite yağı (isteğe bağlı)

- 1 çay kaşığı süzme bal

- 5 damla arzu edilen bir öz yağı (nane, mandalina, limon gibi)



Balmumunu, zeytinyağını ve karite yağını benmari usulü veya çok kısık ateşte, balmumu tam olarak eriyene kadar ısıtın. Ateşten alın ve karıştırarak balı ilave edin. Karışım ılıyınca içine öz yağınızı ekleyin. Kreminiz hazır! Cam bir kavanoza koyun ve serin bir yerde koruyun. Yararını göreceksiniz.

