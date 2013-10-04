Kış erken geldi, sıcaklıklar düşmeye devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hissedilir derecede olmak üzere (3 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGÂR: Ülkemizin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güneyli yönlerden orta kuvvette, batı bölgeler ile Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı

TEM ve D-100 karayollarının Bolu dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu dağında kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri güzergâhta karla mücadele çalışmalarına başladı. Polis ekipleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarırken, yakın takip aşırı hız ve hatalı solama yapmamalarını istedi.

Ekipler, sürücüleri yazlık lastiklerini çıkartıp yerine kar lastiklerinin takılması konusunda uyardı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri Bolu’da soğuk ve yağışlı havanın Pazar gününe kadar etkili olacağını, Pazar gününden itibaren hava sıcaklığının yükseleceğini bildirdi.

Meteoroloji'den Akdeniz'de fırtına uyarısı

Akdeniz'de rüzgârın denizlerde kuzey yönlerden fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya ve ilçelerinde havanın açık, az bulutlu, iç kesimlerde ise parçalı bulutlu geçeceği kaydedildi. Hava sıcaklığının 3 ile 5 derece azalacağı Antalya'da rüzgarın kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetlice eseceği bildirildi.

Denizlerde ise rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulunuldu.

Antalya'da en yüksek hava sıcaklığı 22 derece, Kumluca, Finike, Demre, Manavgat, Gazipaşa ve Kaş'ta 25 derece, Elmalı ile Korkuteli'nde ise 15 derece olması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

BURSA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 11

EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu 13

GÖKÇEADA Parçalı ve çok bulutlu 13

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmur yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

İZMİR Parçalı ve az bulutlu 16

MANİSA Parçalı ve az bulutlu 16

MUĞLA Parçalı ve az bulutlu 16

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

ADANA Parçalı bulutlu 26

ANTALYA Parçalı bulutlu 22

HATAY Parçalı bulutlu 24

K.MARAŞ Parçalı bulutlu 23

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

ANKARA Parçalı çok bulutlu, kısa süreli yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

ESKİŞEHİR Parçalı çok bulutlu, kısa süreli yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

KARAMAN Parçalı çok bulutlu 11

KONYA Parçalı çok bulutlu 11

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

BARTIN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 10

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor 5

DÜZCE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 9

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

GİRESUN Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. 12

GÜMÜŞHANE Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8

SAMSUN Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

TRABZON Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ARDAHAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 10

IĞDIR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

VAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Siirt çevrelerinin kısa süreli sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN Parçalı bulutlu 23

DİYARBAKIR Parçalı bulutlu 24

GAZİANTEP Parçalı bulutlu 23

SİİRT Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli sağanak yağışlı 24