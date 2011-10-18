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Yaşam

Kış doğuya ilerliyor, batıda güneş açıyor

Kış havası doğuya ilerliyor. Batıda güneş yüzünü gösterecek, sıcaklıklar 6-7 derece yükselecek.

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Kış havası bugünden itibaren doğuya ilerliyor. Batıda güneş yüzünü gösterecek, sıcaklıklar 6-7 derece yükselecek. Uzun süredir ılık olan doğu bölgeler ise 8-10 derece soğuyacak.



Fırtına ve yağış batıyı dün akşam saatlerinden itibaren terk etti. Bugün doğuya ilerliyor. Ancak batıyı 5 gün aralıksız etkileyen soğuk hava doğuda sadece 1 gün kalıyor. Perşembe günü Edirne'den, Van'a kadar Türkiye'ye ılık hava hakim.


ntvmsnbc'nin haberine göre; Beş büyük kent ısınmaya başlıyor. Bugün İstanbul'da lodos esecek, hava parçalı bulutlu, yeniden güneşli. Sıcaklık 16, cuma günü ise 19 dereceye çıkacak.

Açık olacak Ankara'da hava perşembe ısınacak. Başkent bugün12 derece, cuma günü ise 18 derece olacak.


İzmir güneşli, sıcaklık 5 gün aradan sonra 20 dereceye yaklaşıyor. Bursa cumaya kadar 19 dereceye çıkacak. Adana ise 26 derece ve az bulutlu olacak.



Bölgelerde hava nasıl?


Marmara'ya erken gelen kış yerini lodosa bırakıyor. Bugün sıcaklık 6 derece artacak, 3 gün boyunca güneşi görmek mümkün olacak. Ancak sabah ve geceler soğuk ve sisli geçebilir. Balıkesir gündüz 17, gece ise 2 dereceye iniyor.


İç anadolu'daki yağış da bugün kesiliyor. Sıcaklık bu defa Yozgat-Sivas ve Kayseri'de 8 derece azalacak. Daha ılık hava perşembe günü geliyor.


Kıyıları 10, iç kesimleri 5 dereceye inen Ege bugün 8 derece birden ısınacak; sıcaklık kıyılarda 23, iç egede tekrar 18 dereceye çıkacak. Gün ortası güneşli, sabahlar ise sisli ve puslu geçecek.


Akdeniz'in ısınacağı gün perşembe. Sıcaklık bugün Güneydoğu'da 6 derece azalıyor. Diyarbakır, Batman ve Mardin'de daha kuvvetli olmak üzere yağış görülecek.


Doğu Anadolu, Ege'den bile sıcaktı ancak günler sonra soğuk hava dalgası geliyor. Bugün Erzurum 7 dereceye inecek. Yağışlar Kars ve Ardahan'da kara dönüşecek.


Doğu Karadeniz bugün en fazla 10 derece, kuvvetli yağış Tokat-Gümüşhane ve Bayburt boyunca yükseklere kar şeklinde yağacak. Trabzon ve Rize'de ise kuvvetli yağmura dikkat.


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