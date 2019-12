Kış depresyonuna balık, kış hastalıklarına kefir!

Balık ye, sağlıklı ol



Balık ye, meditasyon yap zihnin açılsın!

Kışın gelmesiyle birlikte, beslenme alışkanlıklarının da sosyal hayatta meydana gelen değişikliklere paralel olarak farklılaştığını belirten Unutmaz, Günaydın gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Kışın, evde oturma saatleri artar ve fiziksel aktivite imkânları azalır. Giyilen kıyafetler kiloyu örttüğü için kilo kontrolü göz ardı edilebilir. Ayrıca enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski de artar. Kişilerin mutsuzluk eğilimleri de artabilir ve buna bağlı olarak da basit şekerli gıdalara eğilim ortaya çıkar." Emel Unutmaz, kışı sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenlere şu önerilerde bulundu:* Gribal enfeksiyonları önlemek ve vücut savaşçılarını güçlendirmek için antioksidan vitaminler açısından zengin besinleri, günlük beslenme düzenimizde mutlaka bulundurmalıyız. Almamız gereken başlıca vitaminler; A vitamini, E vitamini, selenyum, çinko ve C vitaminidir.* Probiyotikler de bağışıklık sistemine destek olan besinlerdendir. Günlük beslenmenize, süt veya yoğurdun yerine probiyotik yoğurt veya kefiri koyabilir ve bu besinlerin olumlu etkilerinden yararlanabilirsiniz.* Stresi kontrol altına almak için B grubu vitaminlerinden zengin beslenmekte fayda var. Tam tahıllı ekmekler, kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri tüketilebilir. Sebze ve meyve tüketmek, bol su içmek ve balık tüketmek; depresyon hali ile baş etmenizde size yardımcı olur.* Ev veya kapalı mekânlarda fazla zaman geçiriyor olmak, sosyal aktiviteleri yemekle sınırlandırmaya neden olabilir. Böyle bir döngüye girdiyseniz; 'akılcı besin' tercihleri yapmalısınız. Tatlı ihtiyacını meyvelerden, sıvı ihtiyacını ayran ya da maden suyu gibi sağlıklı ve kalorisi düşük besinlerden sağlamalısınız. Yemeklerinizi doğru yöntemlerle pişirilmiş, karbonhidrat, protein ve yağı dengeli sağlayacak besinlerden tercih etmelisiniz.* Azalan fiziksel aktivite için önlem almalısınız. Yürüyüş yapmak, asansör kullanmamak ve evde düzenli egzersizler yapmak gibi önlemler alabilirsiniz.Armut: Fosfor, kalsiyum ve potasyum açısından zengin bir gıdadır. Kalp kaslarının düzenli çalışmasını sağlar. Tansiyon ayarlamasında etkilidir. Posa açısından zenginliği nedeniyle, bağırsakları çalıştırır.Karnabahar: Potasyumdan zengindir. C vitamini içerir. Kalp hastalıklarında ve tansiyon düşürmede son derece faydalıdır.Pırasa: Demir, kalsiyum ve potasyum içerir. İdrar sökücüdür. Bronş açıcıdır. Sindirimi kolaylaştırır.Nar: C vitamini, demir ve potasyum deposudur. Güçlü bir antioksidandır. Kansere karşı koruyucudur.Kereviz: A ve E vitamini ile folik asit ve potasyum içerir. İdrar söktürücüdür. Sindirimi kolaylaştırır. Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etkisi vardır.Ispanak: B ve C vitamini ile magnezyum ve çinkodan zengindir. Cilt sağlığına, sinir sistemine, sindirime, göz sağlığına, büyümeye ve gelişmeye faydalıdır.Mandalina: C ve A vitamini ile potasyum yönünden zengindir. Hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Damar sertliğine faydası vardır. Güçlü bir antioksidandır.Ayva: A, B ve C vitamini içerir. Mideyi rahatlatır. İshale karşı korur. Cilde faydalıdır.Elma: C ve E vitamini, folik asit, pektin ve flovonoid içerir. Bağırsak sisteminin korunmasında faydalı ve posadan zengindir. Kolesterol düşürücü bir etkisi vardır. Kan şekerini kontrol altında tutar ve vücut direncini artırır. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.Lahana: Folik asit, A, B ve E vitamini yönünden çok zengindir. Güçlü bir antioksidandır. Mide rahatsızlıklarında ve hazımsızlık gidermede faydalıdır. Toksin atıcıdır.Pazı: A ve C vitamini ile folik asitten zengindir. Beden güçlendiricidir. Demirden zengin olması sebebiyle, kansızlığa iyi gelir. Bol posa içerir. Bağırsak rahatsızlıklarında faydalıdır.Greyfurt: Folik asit, potasyum ve C vitamini kaynağıdır. Hücre yenilenmesinde ve büyümesinde etkilidir. Güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Damar sertliğine de faydası vardır.Muz: B6 vitamini ve potasyumdan zengindir. Hücre yenilenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydalıdır. Elektrolit dengesini sağlar.A vitamini: Balık, yumurta sarısı, kırmızı et, süt, yoğurt, havuç, kayısı, tatlı kabak, kavun, şeftali, ıspanak, brokoli, tere, maydanoz, dereotu ve roka.C vitamini: Maydanoz, yeşil sivribiber, roka, turunçgiller, kuşburnu, soğan, kereviz, brokoli, çilek ve kivi.E vitamini: Bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta ve kepeği ayrılmamış un.Selenyum: Balık, deniz ürünleri, etler, tahıllar, yumurta, brokoli, lahana, kereviz, soğan, sarımsak, mantar ve turp.Çinko: Etler, balık, süt, peynir, yumurta, deniz ürünleri, yağlı tohumlar, kurubaklagiller, kepekli tahıl ürünleri ve mantar.* Öğünlerinizde mutlaka çiğ sebzeye yer verin.* Haftada 2-3 kez balık tüketin. Izgara, fırın veya buğulama yöntemlerini tercih edin.* Su tüketimini sakın ihmal etmeyin. Günde en az 2 litre su tüketin.* Yumurta, yoğurt, peynir, süt ve et grubu gibi protein açısından zengin gıdaların tüketimine özen gösterin. Bu gıdalar, bağışıklık sisteminizi de destekleyecektir.* Kurubaklagilleri haftada en az 2 kez tüketmeye özen gösterin.* Çay ve kahve gibi içecek ihtiyaçlarınızı, bitki çaylarından sağlamaya çalışın.