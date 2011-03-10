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Yaşam

KIŞ DA OLSA DENİZ SEVGİSİ BİTMEZ ANTALYA (A.A)

10 Mart 2011 11:11

-KIŞ DA OLSA DENİZ SEVGİSİ BİTMEZ ANTALYA (A.A) - 10.03.2011 - Antalya'da ''Lara Yunusları'' adlı grup üyeleri, soğuğa aldırmadan denize girdi. Sabahın erken saatlerinde eski Lara yolundaki falezlerde toplanan, iş adamlarından oluşan grup, şarkılar söyleyerek denize girdi.  365 gün yüzdüklerini belirten Lara Yunusları grubu üyeleri, denizin sıcak olduğunu söylediler.  Grubun Başkanı Recai Kırmızıtaş da, gruptaki tüm arkadaşlarının 365 gün denize girdiğini bildirdi. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışının aksine Antalya'da güzel bir havanın hakim olduğunu belirten Kırmızıtaş, şunları kaydetti: ''Her yerde kar var ama biz denizdeyiz. Keşke burada da kar olsaydı. Karlar altında denize girerdik. Deniz mükemmel. Hava şartları ne olursa olsun 12 ay, 365 gün yüzüyoruz. Grubumuz 21 kişiden oluşuyor. Yüzmek kadar güzel bir şey yok.'' İş adamı Mustafa Tütüncüoğlu da Mart ayında denize girmenin muhteşem bir duygu olduğunu belirterek, ''Herkes yaşamalı'' dedi. Öte yandan Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, deniz suyu sıcaklığının 16 derece olduğu Antalya'da gün boyunca en yüksek hava sıcaklığı 13 derece olacak.

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