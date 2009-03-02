Kış aylarında anti aging

Cildin en fazla yaz aylarında hasar gördüğü düşünülse de, araştırmalar çoğunlukla bunun tam tersini gösteriyor. Sert rüzgârların, soğuğun, asit yağmurlarının ve kirli havanın hüküm sürdüğü kış mevsimi yaşlanma sürecini de hızlandırıyor.



Soğuk havanın cilt üzerindeki olumsuz etkileri üzerine birçok araştırması bulunan Dr. Ali Kerim Diler Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada; kış aylarında uygulanabilecek en sağlıklı ve en etkili yöntemleri anlattı.



Cildin en fazla yaz aylarında hasar gördüğü düşünülse de, araştırmalar çoğunlukla bunun tam tersini gösteriyor. Sert rüzgârların, soğuğun, asit yağmurlarının ve kirli havanın hüküm sürdüğü kış mevsimi yaşlanma sürecini de hızlandırıyor.



Kış mevsimi ile birlikte cilt rahatsızlıklarında önemli bir artış yaşanır. Sert rüzgârlar, yağmur, hava kirliliği, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmek sivilcelenme, nem kaybı, sedef, egzama gibi çeşitli cilt sorunlarını da beraberinde getirir. Yaz aylarında ultraviyole ışınlardan zarar gören ciltte meydana gelen lekeler ise hava değişimi ile daha da koyulaşır ya da kabuk bağlarlar. Bu durumda, hem soğuk nedeniyle cildinizi korumanız hem de yazın meydana gelen cilt rahatsızlıklarını tedavi altına almanız gerekir. Soğuk ve kuru hava ya da asit yağmurları ise işimizi kolaylaştırmaz. Tüm bunların yanı sıra melatoin hormonunun güneşsiz ortamlarda daha fazla salgılanması kış aylarını daha stresli geçirmemize neden olup, cildin yaşlanma süreci de hızlanır. Hatta sedef ve vitiligo gibi bazı hastalıklar yine yılın bu zamanında ortaya çıkar ya da ağırlaşırlar. Kış güneşinin en az yaz aylarındaki kadar zararlı olduğunu dile getiren Dr. Ali Kerim Diler; soğuk günlerde uygulanması gereken cilt bakımı ve tedavi yöntemlerinin daha titizlikle uygulanması gerektiğinin altını çizerek, konu hakkındaki tecrübesini paylaşıyor.



‘Nemlendirici kullanmak bir alışkanlık halini almalı’



"Cildinizi koruma altına alabilmeniz için her şeyden önce temizliği ve nem dengesini korumak çok önemli. Çünkü kış aylarında havadaki nem azalırken kalorifer, soba ve klima gibi cihazlar nem oranını daha da aşağıya çekiyor. Bu aşamada deri kuruluğuna bağlı gelişen ya da şiddetlenen deri hastalıklarının yaz aylarındaki kurumayla birlikte istenmeyen sonuçlar yaratabilir. Dolayısıyla; önlenmesinde nemlendirici kullanımı büyük önem taşıyor. Meslek hayatıma başladığımda temizlemeyle nemlendirme gibi temel bakımların çok önemli olmadığını düşünürdüm fakat aradan geçen 15 yılda tedavi ettiğim hastalarda, nemlendirici kullananlarla kullanmayanlar arasındaki farklılıkları görmeye başlayınca gerçekten çok faydalı olduğunu fark ettim" diyen Ali Kerim Diler, yaz mevsiminde yağsız ve su bazlı nemlendiriciler kullanılması daha uygun bulurken, kış aylarında daha yoğun ve yağlı nemlendiriciler ile kuruyan cildinizi koruma altına almanızı tavsiye ediyor. Ayrıca kış aylarında kayağa gidenlerin de ciltlerini güneşten korumayı unuttuklarını fakat bunu kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiğini belirtiyor; "Genellikle kış aylarında güneş ışınlarının zararlı olmadığı zannediliyor ve kayarken güzel bir bronzluk kazanıldığı için kişiler koruma faktörlü kremler kullanma gereği dahi bulmuyorlar. Oysa cildi korumak çok önemlidir. Çünkü kış güneşi kılcal damarların çatlamasına neden olurken, ciltte lekelenmeler de meydana getirebilir."



Diler; kış aylarında beslenme tarzının da büyük önem kazandığını belirtirken, bol sebze ve meyve tüketmenin yalnızca hastalıklardan korunmak adına değil cildi beslemek adına da önemsenmesi gerektiğini vurguluyor.

