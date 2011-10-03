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Yaşam

Kış Ardahan'a erken geldi!

Her yılın Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başında karla tanışan Ardahanlılar, bu yıl bu manzarayı erken görmeleri karşısında şok oldu.

03 Ekim 2011 03:00

T24 - Her yılın Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başında karla tanışan Ardahanlılar, bu yıl bu manzarayı erken görmeleri karşısında şok oldu.


Habertürk'te yer alan habere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerine yağan kar yağışı, şehir ve ilçelerde etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı Ardahan ve ilçelerinde etkili oluyor.

Özellikle Türkiye-Gürcistan karayolu üzerinde bulunan Ilgar dağı geçidinde etkili olan kar yağışı sonucu, bu yolda ulaşım kontrollü olarak yapılmaya başlandı. Dün geceden itibaren başlayan kar yağışı Damal ve Göle ilçeleri ile Ardahan merkezin bir kısmında da etkili oldu. Sabah işlerine gitmek için uyanan Ardahanlılar beyaz örtüyle karşılaştı. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı bölgede etkili oldu.

Her yılın Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başında karla tanışan Ardahanlılar, bu yıl bu manzarayı erken görmeleri karşısında şok oldu. Dün akşam geç saatlerde başlayan Ardahan yağmurla karışık yağan kar, Damal Ve Göle ilçelerine kar olarak düştü. Sabah saatlerinde de de etkili olan kar yağışı ağır kış görüntülerini andırdı.



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