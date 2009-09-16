Kırtasiye ürünleri sağlığa zararlı mı?

Tüketiciler Birliği, plastiğin yumuşatılması için kullanılan fitalat, kırtasiye ürünlerinde yararlanılan nikel, kalay gibi ağır metallerin kanserojen etki başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını bildirdi.



Birliğin Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, yaptığı açıklamada, okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğrencileri için ders zilinin dün çaldığını, 2009-2010 eğitim öğretim yılının ise 24 Eylülde başlayacağını hatırlattı.



Bu dönemde öğrenci velilerinin, çocukları için okul ve kırtasiye malzemelerini temin etmek amacıyla çarşı pazar dolaşmaya başladığı anlatan Dinç, piyasadaki su matarası, okul çantası, kalem ve silgi gibi ürünlerin sağlıklı olup olmadığıyla ilgili Tüketiciler Birliği olarak kapsamlı bir araştırma yaptıklarını söyledi.



Dinç, araştırma sonucunda, emsal kaliteli ürünlerle kıyaslanamayacak kadar düşük fiyatlardan satılan okul gereçlerinin pek çok çoğunun, özellikle küçük yaştaki çocukların sağlığını orta ve uzun vadede ciddi şekilde etkileyebileceğini tespit ettiklerini vurguladı.



Çocukları bekleyen tehlikeler



Çin malları başta olmak üzere, okul malzemeleri imalatında yoğunlukla yararlanılan plastik ürünlerde, atık plastikler kullanılabildiğini ifade eden Dinç, şunları kaydetti:



"Plastiklerin yumuşatılması için kullanılan fitalat; kanser, böbrek ve karaciğer bozukluğu, cinsel gelişim problemleri, hormon yapısı, büyüme ve metabolizma bozukluklukları yapabilmektedir. Kırtasiye ürünlerin kaplamasında sağlamlık ve parlaklık için kullanılan ağır metaller, deriden ya da ağız yoluyla insan vücuduna geçer. Kanserojen, zehirli ve alerjiktir.



Böbrek, karaciğer ve eklemlerde birikir ve çocuklarda sinir ve bağışıklık sistemini tahrip eder. Boya kalemlerinde kullanılan "azo boyar" maddeler kanserojendir. Ciltte alerjik rahatsızlık yapar. Çantalarda kullanılan buruşmazlık, su geçirmezlik özelliği sağlayan ve yine ağaç kırtasiye ürünlerinde kullanılan su itici özelliği sağlayan formaldehit, deride alerjik reaksiyon, göz ve solunum yollarında tahrişe neden olur.



Metallerin sertliğini artırmak ve paslanmayı engellemek için kalem, kalemtıraş, pergel gibi ürünlerde kullanılan nikel, yüksek derecede alerjik bir maddedir. Plastik matara, beslenme kabı, diğer plastik ürünler, ağaç kırtasiye ürünlerinde antibakteriyel özelliği sağlayan, mantar önleyici özelliği olan, spor giysilerde terleme önleme özelliği için kullanılan kalay, beyin ve sinir sistemini etkileyebilir. Bağışıklık sistemine zarar verebilir, kısırlığa yol açabilir."



Güvenli olmayan marka almayın



Dinç, bu nedenle güvenilir olmayan markaların ürünlerinin çocuklar için kesinlikle satın alınmamasını, bu konuda son derece duyarlı olunmasını, kaliteli ürünün pahalı olmasına karşın uzun yıllar kullanılabileceğinin akıllardan çıkarılmamasını istedi.



Plastiklerde kullanılan katkı maddelerinin zararlarının net bir şekilde ortada olduğunu anlatan Dinç, "Türkiye'de kısırlık oranı geçmiş yıllara göre arttı. Uzmanlar, bu durumun baş aktörünün plastik katkı maddeleri ve diğer kanserojen maddelerin hayatımıza girmesi olduğunu belirtiyor. Plastiği hayatımızdan tümüyle çıkarmamız belki olanaksız ancak en azından anaokulu ve ilköğretim çağında bulunan, bu tür zararlı maddelerden yoğun şekilde etkilenen çocuklarımızı, plastiğe bağlı kanserojen madde etkisinden kurtarmalıyız" diye konuştu.



Oyun hamuruna dikkat!



Mustafa Dinç, oyun hamurlarındaki tehlikeye de dikkati çekerek, sadece güvenilir markaların tercih edilmesinin önemini yineledi ve AB ülkelerinde üretilmiş ürünlerin alınabileceğini belirtti.



Kokulu silgide, bu kokunun elde edilebilmesi için üretimde solvent bazlı bağımlılık yapıcı maddelerden yararlanıldığını bildiren Dinç, "Kokulu kalem ve silgiden de özenle kaçınılması gerektiğini" sözlerine ekledi.



