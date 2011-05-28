Kirsten Dunst, Nurgül Yeşilçay'ı fena bozdu

T24- Cannes Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldıktan sonra İstanbul'a gelen Kirsten Dunst, katıldığı panelde Nürgul Yeşilçayı bozdu. Dunst, Yeşilçay'a "İstersen ödülümle fotoğraf çektirebilirsin" dedi.

Uğur Soysal'ın HaberTürk'te yayımlanan (28 Mart 2011) haberi şöyle:







Dünya çapında festivaller düzenleyen Londra merkezli Liberatum ve Türkiye'deki resmi ortağı İstanbul 74'ün, farklı kulvarlardan yaratıcı isimleri bir araya getirdiği İstancool, Kirsten Dunst, Terry Gilliam gibi önemli isimlerin katılımıyla başladı.

Vakko moda merkezindeki halka açık buluşmada "Pazarlama çağında sinema" başlıklı konuşma için Kirsten Dunst, Nurgül Yeşilçay, Atilla Dorsay ve Marco Mueller bir araya geldi. "Cannes'da favoriler arasındaydım" diyen Nurgül Yeşilçay'a, Kirsten Dunst'dan "Cannes'daki ödülüm odamda, kasada. İstersen fotoğraf çektirebilirsin" diye şok bir teklif geldi. Yeşilçay, "Yok kalsın ben de ileride alırım" demekle yetindi.

'Brad Pitt'le öpüşme uzayınca tiksindim'

Kirsten Dunst konuşmasında "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Spider Man geldiği zaman ruhunun çok bağımsız kalabilmiş olduğunu düşünmüştüm. Spider Man küçük bütçeli filmde yer almamı kolaylaştırdı" dedi. Cannes'da Lars Von Trier'in Melancholia filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Dunst, Trier'in basın toplantısındaki talihsiz sözleri üzerine "20 yıldır çalışıyorum 29 yaşındayım ve başıma gelen en büyük olay Cannes'daki ödül. Açıklamasından dolayı utanç duydum ama kendisi aynı zamanda arkadaşım. Bu talihsiz bir açıklamaydı. Lars bu olaylardan sonra çok utandığını söyledi. Bütün bir gün özür diledi. Cannes'dan hemen ayrıldı" diye konuştu.

American Beauty'de oynamamasının Kevin Spacey'i öpmek istemesine bağlanması hatırlatılan Dunst, "İlk önce Interview with the Vampire'da Brad Pitt ile öpüşmüştüm. Brad benim büyük abim gibiydi. 9 yaşında Brad Pitt beni öptü ne de seksi diyemezdim. Öpüşme uzayınca tiksindim." dedi.