Kirsten Dunst, 'Çıplak olduğumu unutursunuz'



T24 - 'Melankoli' filminde gösterdiği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncu Kirsten Dunst, çok konuşulan banyo sahnesiyle ilgili yorum yaptı.



Geçen mayıs ayında Melankoli’deki oyunculuğuyla Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Amerikalı oyuncu Kirsten Dunst, The Daily Mail’e konuştu.

Küçüklüğünde babasıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve onun sert mizacının okul hayatından insan ilişkilerine, kariyerinden davranışlarına kadar yaşamının büyük bir bölümünü etkilediğini belirten Dunst, bu sebepten ötürü hayatta daha fazla çaba sarf ettiğini ve elde ettiği başarıların kendisine asla yeterli gelmediğini söylüyor. “29 yaşındayım ve kendi hayatını kazanıyor olmamın verdiği güvene sahibim.



Benim yaşımdaki pek çok kadının sahip olmadığı bir şey bu” diyen ünlü oyuncu, kendisini bu yolda destekleyen ailesine de yardım edebiliyor olmanın harika bir duygu olduğunu belirtiyor. Uygun durumlarda soyunabileceğini de söyleyen Dunst’ın Melankoli’deki küvet sahnesi için ise yorumu gayet sanatsal: “Ay ışığının yansıdığı o sahne bir resim gibi o kadar güzeldi ki, neredeyse çıplak olduğumu unuturdunuz.”







