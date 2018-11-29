Kırşehirli şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olan Kırşehirli kadın polis memuru Buket Keleş, memleketi Kırşehir’de toprağa verildi.

Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişinin sürdüğü hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki Buket Keleş, tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki tüm müdahalelere rağmen 8 gündür yaşama mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit polis memuru Buket Keleş’in naaşı Cacabey Meydanı’na meslektaşlarının omuzunda getirilince babası Hamdi Keleş, annesi Güler Keleş, kız kardeşleri Sevgi Özaslan ve Dilek Tuna ile erkek kardeşi Murat Keleş gözyaşlarına boğuldu. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Buket Keleş, gözyaşları arasında Kırşehir Şehitliği’nde toprağa verildi.

Şehit polis memuru Keleş’in cenaze törenine Vali İbrahim Akın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Garnizon Komutanı J. Albay Ferhat Kuran ile diğer il yöneticileri de katıldı.

Bilindiği üzere İzmir\'de 19 Kasım\'da meydana gelen kazada, Torbalı istikametine seyir halindeki S.A\'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı panelvan, İzmir-Aydın karayolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmek isteyen polis Buket Keleş\'e (28) çarpmıştı. Ağır yaralanan polis, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilmiş ve 8 günlük tedaviye rağmen şehit düşmüştü.



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