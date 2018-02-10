Kırşehir'den Mehmetçiğe destek için sınıra gidiyorlar

Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR\'de, \'Ana Ocağından Peygamber Ocağına\' projesi kapsamında Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek isteyen şehit aileleri, gaziler ve gönüllüler Hatay’a gitmek için yola çıktı.

Kırşehir Valiliği önünde Kuran okunması ve duaların ardından grup, yola çıkarken Vali Necati Şentürk, kafilenin tüm Kırşehirlilerin ve kendilerinin selamlarını kahraman Mehmetçiklere ileteceklerini söyledi.

Kahraman Mehmetçiklerin Afrin’de destan yazdıklarını belirten Vali Necati Şentürk, “Yüreği imanla dolu olan ordumuz savaşın kartalı, barışın güvercinidir. Biz barış için savaşan bir milletiz. Topraklarımıza göz dikmiş düşmanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Ordumuzda bu iman, bu yürek, bu inanç, bu millet arkasında olduğu sürece düşman her zaman mağlup olacaktır. Her Türk genci, Çanakkale ruhunu hâlâ yaşamaktadır. Gazilerimiz, günümüzde yine vatan için seve seve savaşa hazır olduklarını ifade ediyorlar. Bugün de, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizi Türk milletinin desteğini Afrin’de mücadele eden kahraman Mehmetçiklere hissettirmek amacıyla dualarla yola çıkarıyoruz. Kırşehir, Mehmetçiğimizle beraber. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşıın da yer aldığı programda, Afrin yolcuları dualarla ve tekbirlerle yola çıkarıldı.

Afrin kahramanlarına destek için yola çıkan grupta Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi üyeleri, Kırşehir Malul Gaziler Derneği üyeleri ve Kırşehir Uzmanlar Dayanışma Derneği üyeleri yer alıyor.



FOTOĞRAFLI