T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırşehir'den Mehmetçiğe destek için sınıra gidiyorlar

Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR'de, 'Ana Ocağından Peygamber Ocağına' projesi kapsamında Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek isteyen şehit aileleri, gaziler ve gönüllüler Hatay’a gitmek için yola çıktı

10 Şubat 2018 20:07

Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR\'de, \'Ana Ocağından Peygamber Ocağına\' projesi kapsamında Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek isteyen şehit aileleri, gaziler ve gönüllüler Hatay’a gitmek için yola çıktı.
Kırşehir Valiliği önünde Kuran okunması ve duaların ardından grup, yola çıkarken Vali Necati Şentürk, kafilenin tüm Kırşehirlilerin ve kendilerinin selamlarını kahraman Mehmetçiklere ileteceklerini söyledi.
Kahraman Mehmetçiklerin Afrin’de destan yazdıklarını belirten Vali Necati Şentürk, “Yüreği imanla dolu olan ordumuz savaşın kartalı, barışın güvercinidir. Biz barış için savaşan bir milletiz. Topraklarımıza göz dikmiş düşmanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Ordumuzda bu iman, bu yürek, bu inanç, bu millet arkasında olduğu sürece düşman her zaman mağlup olacaktır. Her Türk genci, Çanakkale ruhunu hâlâ yaşamaktadır. Gazilerimiz, günümüzde yine vatan için seve seve savaşa hazır olduklarını ifade ediyorlar. Bugün de, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizi Türk milletinin desteğini Afrin’de mücadele eden kahraman Mehmetçiklere hissettirmek amacıyla dualarla yola çıkarıyoruz. Kırşehir, Mehmetçiğimizle beraber. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.
Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşıın da yer aldığı programda, Afrin yolcuları dualarla ve tekbirlerle yola çıkarıldı.
Afrin kahramanlarına destek için yola çıkan grupta Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi üyeleri, Kırşehir Malul Gaziler Derneği üyeleri ve Kırşehir Uzmanlar Dayanışma Derneği üyeleri yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Salih GÜNER KIRŞEHİR DHA KIRŞEHİROcağından Peygamber OcağınaZeytin Dalı HarekatıMehmetçiğeHatayaKırşehir ValiliğiKuranVali NecatiKırşehirlilerinMehmetçiklere iletecekleriniKahraman Mehmetçiklerin AfrindeBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24