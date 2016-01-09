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Yaşam

Kırşehir'de sınava girmek istemeyen öğrenci 'bomba' ihbarı yaptı

Polis öğrencinin ifadesini almak için gözaltına aldı

09 Ocak 2016 18:06

Kırşehir’de Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan öğrenci Elektronik dersi sınavından kurtulmak amacı ile 155’i arayarak şüpheli paket ihbarı yaptı. Okula gelen polis ekipleri paket ihbarının asılsız olduğunu tespit edince ihbarı yapan öğrenci A. A.’yı ifadesini almak için gözaltına aldı.

İHA’nın haberine göre polise verdiği ifadesinde A. A.’nın sınavdan kurtulmak için şüpheli paket ihbarı yaptığını söylediği öğrenilirken İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrencinin yaptığı davranışın yanlış olduğunu ve öğrencinin incelenerek okul disiplin kuruluna verileceğini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Sınavdan kaçma yolunu kendilerince bulmaya çalışan bir öğrencinin polise yaptığı asılsız ihbar ile olay ortaya çıkıyor. Eğitimde markalaşmış bir kentte öğrencinin yaptığı davranış bizleri üzmüştür. Öğrenci okul yönetimince disiplin kuruluna verilerek hakkında gerekli olan işlem yapılacaktır” dedi. Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi A. A., ise polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı

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