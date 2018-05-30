Kırşehir'de sel sonrası kriz masası oluşturuldu

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR\'de, geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde mağdur olanlar için belediye ekipleri çalışma başlattı. Kriz masası oluşturulurken, mağdurlardan gelen ihbarlar değerlendirildi.

Kırşehir\'de 21 Mayıs Pazartesi günü şiddetli yağmur ve dolu etkili olurken, kente bağlı Değirmenkaşı köyünde tarım arazileri büyük zarar gördü. Sağanak nedeniyle meydana gelen selde mağdur olanların yardımlarına koştuklarını belirten Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, \"Aşırı yağış, kentimizin bazı bölgesinde vatandaşlarımızı mağdur etti. Belediye ekiplerimiz, iş makinelerimiz ve kepçelerle sel felaketi yaşanan yerlere müdahale ettik. Mağdur olan vatandaşlarımız Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından hemen müdahale edilerek, gerekli tedbirler alındı. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz selden zarar gören evlerde çalışmalarına hızlı şekilde başlayarak, tahliye çalışmaları yaptı. Vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı yapıldı\" dedi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Başkan Bahçeci, \"Bodrum katlarına su dolan binaların tahliyesi, itfaiye müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılmıştır. 50 yıldır yaşanmayan sel felaketinde mağdur olan bir aileye belediyemiz şefkat elini uzatarak öğretmen evine yerleştirmiştir. AFAD il müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza ve Kırşehir\'imize geçmiş olsun diyorum\" diye konuştu



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