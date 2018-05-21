Kırşehir'de sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verdi

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR, (DHA)-KIRŞEHİR\'de öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili olurken, Değirmenkaşı köyünde tarım alanlarında büyük zarar meydana geldi.

Kırşehir\'de şiddetli yağmur ve dolu etkili olurken, kente bağlı Değirmenkaşı köyünde ise tarım arazileri büyük zarar gördü. Kırşehir çevresinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağın ardından dolu yağışı meydana geldi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ekili tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Sağanak yağış sonrası oluşan selde bazı ağaçlar yerinden söküldü.

Değirmenkaşı köyünde zarar gören pancar tarlasını inceleyen bir çiftçi, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma \'Yüzde yüz hasar. Hiçbir tane sağlam kalmamış. Kıyamet kopmuş sanki\' yazdı. Aylardır kurak geçen bölgede yağmur duasına da çıkan çiftçiler, yağmur ve dolu nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, destek istediler.

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