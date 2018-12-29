Kırşehir'de kayıp olan kişi, ölü bulundu

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR\'in Mucur ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde, yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Nevzat Doğan (63), dere yatağında ölü bulundu.

Mucur ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde öğle saatlerinde kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Nevzat Doğan için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ile UMKE ekipleri ve köylüler tarafından yürütülen arama çalışması sonucunda Doğan, Pınarkaya köyüne yakın dere yatağında baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Nevzat Doğan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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