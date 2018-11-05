Kırşehir'de İHL'de 'dini ant okundu' iddiasına inceleme ve soruşturma

Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA)-Kırşehir Valiliği\'nce, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk\'ün, yaklaşık bir yıl önce bir okulu ziyareti sırasında, öğrencilere \'dini ant\' okutturulduğu haberleri nedeniyle inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kırşehir Valiliği bazı internet siteleri ile sosyal medyada bir okulda \'dini ant\' okutulduğu yönünde çıkan haber ve görüntülerin üzerine bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, bazı medya organlarında Kırşehir\'deki bir okulda öğrencilere dini içerikli yemin ettirildiği şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.Konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada şöyle denildi:

\"03-04.11.2018 tarihlerinde bazı medya organlarında ‘Okulda dini ant okutuldu’ başlıklı, öğrencilere dini içerikli bir yemin okutturulduğu şeklinde haberler yer almıştır. Söz konusu haberlere konu olay yaklaşık bir yıl önce, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyareti esnasında vuku bulmuş olup, bu selamlama konusu ile ilgili olarak valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Görüntülerde, Kırşehir eski Valisi Necati Şentürk\'ün, Fatmatüz Zehra Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ndeki öğrencilere, \'Selamünaleyküm\' dediği, öğrencilerin ise, “Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Elimizde Kur’an. Kalbimizde iman, bir Allah’a inanan Müslüman’ız Müslüman. Ayrılmayız bu yoldan. Hep doğru yoldan. Kitaba sünnete sarılan, emirlerini yapan, yasaklardan kaçınan Müslüman’ız Müslüman” şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

