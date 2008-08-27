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Çevre

Kırşehir'de Fransız rüzgarı

Fransız enerji şirketi Perfect Wind 210 milyon Euro yatırımla Kırşehir'e rüzgar santrali kuracak.

27 Ağustos 2008 03:00

İspanyol Iberdrola’nın iştiraki Fransız enerji şirketi Perfect Wind, Kırşehir’in Geycek Köyü’nde rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek amacıyla ilk etapta 210 milyon Euro yatırımla 150 Megawatt (MW) gücünde bir santral kurma kararı aldı.

Perfect Wind ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından yapılan ortak açıklamada, şirketin Türkiye’de faaliyet gösteren ortaklığı Al-Yel Enerji Üretim AŞ aracılığıyla Türkiye ’de 2011 yılı sonuna kadar 550 milyon Euro değerinde 400 MW’lık yatırım planladığı, beş yıldaysa toplam yenilenebilir enerji yatırımının ‘asgari 1.5 milyar Euro’ değerinde öngörüldüğü bildirildi. Perfect Wind Türkiye Temsilcisi Gazi Kalkan, “Yeni yatırımımız, firmamız için özel bir önem taşımakta olup, Türkiye’nin geleceğine olan inancımızın bir göstergesi olmak anlamında son derece kilit role sahiptir” dedi. Yatırım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz da, Ajans’ın önceliğinin Türkiye’ye katma değer, istihdam ve vizyon katacak yatırımları kazandırmak olduğunu belirtti.

Değer katacak Korkmaz, şunları söyledi: “Türkiye’nin rüzgâr potansiyelinin 10 bin MW civarında olduğu hesaplanması paralelinde, bu projeyi, yenilenebilir enerji adına ülkemizde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde Ajansımızın etkin rolü olmuştur. Yenilenebilir enerji yatırımları konusunda bu projenin ülkemizde her yönden örnek teşkil edeceği inancındayız.”

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2003 yılında Fransa’da kurulan Perfect Wind şirketini, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla Perfect Wind Türkiye ve Perfect Wind Polska izledi. 600 MW büyüklüğünde olan Fransa’nın ikinci büyük rüzgar tarlasını oluşturan Perfect Wind Fransa, 2006 yılında rüzgâr enerjisinin bir numaralı ismi İspanyol Iberdrola firması tarafından satın alındı.

Yatırıma devam

Aynı yıl, Perfect Wind vizyonu ile kurulan Akuo Energy, Kuzey ve Güney Amerika’da yenilenebilir enerji tesisleri (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biyoethanol, biyokütle) yatırımcısı, işleticisi ve geliştiricisi olarak faaliyet göstermeye başladı. Akuo Energy, 2007 yılında Amerikan AEM Wind ile bir ortaklık kurdu. (RADİKAL)

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