Kırşehir'de engelli gençlerin askerlik mutluluğu

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR\'de, engelli 32 genç, düzenlenen törenle, 1 günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Askeri Gazino\'da düzenlenen yemin törenine Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Ekemen, daire müdürleri, jandarma teşkilatı mensupları ile engellilerin aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Vekili Adnan Kayık, \"Engelli evlatlarımızın hepsi 1 günlüğüne de olsa çakı gibi asker oldu. Asıl engel kafadadır, kafalardaki engelleri ortadan kaldırırsak her şey daha güzel olur. Hepsinin yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi var. Engelli çocuklarımızı sabırla büyüten ve asker ocağına getiren ailelerine de minnettarız\" dedi.

Tören, Vali Vekil Adnan Kayık ve beraberindeki protokolün, engelli 32 gence teskerelerini vermesi ile sona erdi.



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