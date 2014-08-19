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Kırşehir'de 'emniyette fişleme' iddiasına soruşturma

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı emniyet personelinin fişlendiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

19 Ağustos 2014 18:13

Arzu Yıldız

Kırşehir Emniyeti İstihbarat Şube’de görevli bir başkomiserin  emniyette gerçekleşecek atamalar öncesinde personeli “Alevi”, “alkol alır” , “problemli” ve “gideceklerkalacaklar” şeklinde fişlediği iddiaları üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Savcılığın polisleri fişlediği ileri sürülen başkomiser K.Y. için valilikten soruşturma izni talep ettiği belirtilirken, İçişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili idari bir soruşturma açtığı, soruşturmada K.Y.’ye ait olan ajandanın kimkimler tarafından sızdırıldığının da araştırıldığı ifade edildi.

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