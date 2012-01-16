-Kırşehir'de eğitime kar engeli KIRŞEHİR (A.A) - 15.01.2012 - Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çiçekdağı ve Mahmutlu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla merkez, ilçe ve köylerden taşımalı olarak gelen öğrencilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Çiçekdağı ve Mahmutlu ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi. Bu arada, Kırşehir kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 25 santimetre, yüksek kesimlerde ise 30 santimetrenin üzerinde olduğu belirtildi.