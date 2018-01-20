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Kırşehir'de buzlanma kazaya neden oldu: 2 ölü, 1 yaralı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)-KIRŞEHİR- Kırıkkale Karayolu Kaman Yolu kavşağı yakınında dün gece meydana kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

20 Ocak 2018 13:57

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)-KIRŞEHİR- Kırıkkale Karayolu Kaman Yolu kavşağı yakınında dün gece meydana kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Kırşehir- Kırıkkale Karayolu Kaman Yolu Kavşağı yakınında meydana geldi. Ünal Akkoyun yönetimindeki 66 NH 253 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ünal Akkoyun ile araçta bulunan Nuri Özübek ve Arif Uğur yaralandı. Otomobildekilerin çıkarılamaması sonucu polis ekiplerinin çağrısı üzerine kaza yerine Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi  görevlileri geldiler. Görevliler ve çevredekilerin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yaralılardan Nuri Özübek ve Ünal Akkoyun bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Arif Uğur’un tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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