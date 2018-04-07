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Kırşehir'de Atatürk büstü boş araziye atıldı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR'de, Mucur karayolu kenarındaki boş araziye atılmış bir Atatürk büstü bulundu

07 Nisan 2018 18:34

Salih GÜNER/KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR\'de, Mucur karayolu kenarındaki boş araziye atılmış bir Atatürk büstü bulundu.
Kırşehir-Mucur yolu kenarında dün bir vatandaş, arazide Atatürk büstü bulduğu ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekibi bölgeye gitti. Jandarma ekibi bulunan Atatürk büstü ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. Durumu öğrenerek bölgeye gelen CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, Atatürk büstünü boş araziye atılmasına tepki gösterdi. Zengin, \"Kırşehir’de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'e karşı yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Atatürk\'e yapılan bu saldırı tüm şehitlerimize yapılmış bir saygısızlıktır. Sağduyulu olmak lazım. Bu saldırıyı kınıyoruz, faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz\" dedi.
Jandarma ekipleri zarar görmüş ve yere atılmış Atatürk büstünü bulunduğu yerden kaldırdı. Öte yandan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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