Kırşehir’de 505 bin ton pancar işlenecek

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- ŞEKER Fabrikası’nın 2017-2018 yılı pancar ve şeker üretim kampanyası başladı.

Şeker Fabrikası’nda 18’inci dönem şeker pancarı alımlarının başlaması nedeniyle de bugün bir tören düzenlendi. 2000 yılında faaliyete geçen ve yüzde 95 yerli üretimle yapımı gerçekleştirilen Kırşehir Şeker Fabrikası, 2017-18 pancar alım kampanyası nedeniyle Şeker Fabrikası’nda düzenlenen törene Vali Necati Şentürk, Kırşehir Garnizon Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Çevre Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker, Kültür ve Turizm İl Müdürü Yıldız Eraslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Şeker-İş Kırşehir Şube Başkanı Işık Şimşek, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin başta olmak üzere sivil toplum kuruluş temsilcileri, üreticiler, fabrika çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açış konuşmasını Şeker Fabrikası Müdürü Ziyram Eser yaptı. Konuşmasında Kırşehir Şeker Fabrikası’na bağlı 5 bölgede, 111 köy ve 3 bin 456 pancar üreticisi ile 673 bin 160 ton pancar üretim sözleşmesi imzalanarak, 128 bin 26 dekar sahada pancar ekiminin yapıldığını açıklayarak, ekim dönemi ve sonrasında iklim şartları ve her türlü bakım ve sulama işlemlerinin zamanında yapılarak şeker oranı ve pancar veriminde geçen seneye yakın bir değer beklediklerini belirten Şeker Fabrikası Müdürü Ziyram Eser, şunları söyledi:

\"Bu kampanya döneminde pancar rekoltesinin bedeli ödenecek pancara göre 680 bin ton, işlenene göre 670 bin ton olacağını tahmin etmekteyiz. Fabrikalar arası pancar nakli içerisinde işlenene göre 165 bin ton pancar Çorum Şeker Fabrikası\'na sevk edileceğinden fabrikamızda işlenecek pancar miktarı bu sene 505 bin ton olacaktır. Toplamda 127 gün sürmesi beklenen kampanya döneminde, tahmini 72 bin ton kristal toz şeker, ayrıca yan ürün olarak da 21 bin ton melas ve 130 bin ton yaş pancar posası üretilecektir. Bilindiği gibi yaş pancar posası, üretim sözleşmesi gereği yüzde 20’si pancar üreticilerine ücretsiz verilmekte, geri kalanı ise üretici ve besicilere bedel karşılığı satılmaktadır. Pancar ekimi yapan Kırşehir ve diğer illerdeki üreticilere ödenen pancar ve pancar nakliye bedeli, fabrikamızın dışarıya yaptırılan işleri ve mubayaa edilen malzemelere ödenen ücretler de dikkate alındığında fabrikamız bölgesine, dolayısıyla Türk ekonomisine 2016 yılında 240 milyon lira katma değer sağlamıştır. 2017 yılında bu güne kadar pancar üreticilerine işlerini yürütebilmeleri için ayni ve nakdi avans olarak da 30 milyon lira ödenmiş, bu tür avans ödemelerine devam edilmektedir. Şeker sektörü, tarımda ve sanayide sağladığı istihdamla, gerekse oluşturduğu katma değerle stratejik öneme sahip büyük bir kuruluştur. Ülkemizde iklim şartları nedeniyle daha ucuz bir hammadde olan kamış şekeri yerine şeker pancarı üretilmektedir. Pancar şekerinin ihraç pazarlarında kamış şekeri ile rekabet şansının bulunmaması sebebiyle ticaret amacıyla değil de ülke ihtiyacı kadar şeker üretilmekte, bu nedenle de pancara kota uygulaması yapılmaktadır. Değerli pancar üreticileri; tarımsal faaliyetlerimizde temel prensibimiz, sizlerin yoğun emek karşılığı ürettiğiniz pancarı temin etmek, tarımda teknolojiyi kullanıma teşvik etmek, verimliliği ve kaliteyi artırıcı yönde sizlere katkı sağlamaktır.\"

Konuşmaların ardından pancarı fabrikaya getiren ilk 5 üretici Değirmenkaşı köyünden Ertan Tilki ile Oruç Deveci; Kızıldağ Yeniyapan köyünden Mehmet Korkmaz ile Ali Haydar ve Budak köyünden Yusuf Tuncer’e Vali Şentürk ve il protokolü tarafından ödülleri verildi. 2017-18 yılı pancar ve şeker üretim kampanyası töreni, Vali Necati Şentürk tarafından kantara ilk pancarın alınmasıyla sona erdi.