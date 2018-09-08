Kırşehir zabıta ekipleri denetimlerini bisikletle yapacak

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerde bisiklet kullanımına geçti.

Kırşehir Belediyesi\'nce, bisikletin önemine dikkati çekmek ve çalışanların spor yapmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulamayla zabıta ekipleri işe bisikletle gidip gelecek. Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ve vatandaş şikâyetini anında çözebilmek için bisiklet kullanacak. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Yeni bir uygulama başlattık. Zabıta ekiplerimiz bundan sonra denetimlerini bisikletle yapacak, vatandaşın şikayetlerine bisikletle bakacak. Zabıtalarımız vatandaşların şikâyeti anında çözecekler. Geçen hafta pazartesi itibari ile işe bisikletle gidip geliyorum. Hep ekonomik şartlar, zorluklar tasarruf yapmaya da itiyor. Şehrimiz merkezinde trafik ciddi bir problem haline geldi. İnsan sayısı kadar araba sayısı oldu neredeyse. Dümdüz bir şehrimiz var. Bisiklete çok rahat binebiliriz. Bireysel araba kullanacak bir şey kalmayacak\" dedi.

Bisiklet kullanmanın hiçbir sakıncasının olmadığını belirten Bahçeci, \"Bende bisikleti ulaşım aracı kullanıyorum. Bisiklet kullanın hiçbir sakıncası yok. Belediyedeki bütün personelimiz ya yürüyecek, ya da bisikletle işe geliş gidiş yapacak. İnşallah Kırşehir’de herkesin bisiklete bindiği, toplu taşımayı kullandığı, bireysel araba kullanımının azaldığı çevreyi kirletmeyen, ekonomisine katkı sağlayan, ülkesine katkı sağlayan bir şehir haline de geleceğiz. Zabıtalarımız, vatandaşlarımıza daha yakın olacak. Kaldırım işgalleri denetimlerini yapacaklar ve vatandaşların şikayetlerini anında çözecekler. Daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Kırşehir için hep birlikte çalışacağız.\"