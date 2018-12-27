Kırşehir ve Ankara'da otobüs kazası

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de yolcu otobüsünün devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İstanbul-Tunceli seferini yapan Kazım Arslan'ın kullandığı 62 AR 671 plakalı Can Dersim Tuncelililer firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınında yoğun kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri gönderildi.

Kazada, biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Ankara'da da otobüs devrildi

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.

Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.