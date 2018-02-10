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Kırşehir Valisi, Afrin operasyonunda yaralanan uzman çavuşu ziyaret etti

Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR Valisi Necati Şentürk, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonda içinde bulundukları tanka yapılan saldırıda bacağına şarapnel parçası isabet ederek yaralanan Uzman Çavuş Sezer Akbaş’ı evinde ziyaret etti

10 Şubat 2018 19:42

Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR Valisi Necati Şentürk, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonda içinde bulundukları tanka yapılan saldırıda bacağına şarapnel parçası isabet ederek yaralanan Uzman Çavuş Sezer Akbaş’ı evinde ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç ile birlikte Uzman Çavuş Sezer Akbaş’ı baba ocağında ziyaret eden Vali Necati Şentürk, yaralı asker ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Necati Şentürk, “Kahraman milletin kahraman evlatları vatan, bayrak, ezan, millet sevdalıları nasıl ki ecdadı tarihimiz boyunca şehit düşmüşse, bugün de Afrin’de destanlar yazıyorlar. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin refahı için düşmanlarla gözünü kırpmadan, gece gündüz demeden çarpışan kahraman güvenlik mensuplarına minnettarız. Devletimiz şehit yakınlarına ve gazilerimize her zaman gereken desteği vermiştir. Biz de Kırşehir’deki şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındayız. Bu duygularla, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.
Uzman Çavuş Sezer Akbaş da, ziyaretinden dolayı Vali Şentürk’e teşekkür etti ve vatan için canlarını daima seve seve feda edeceklerini söyledi. Ziyaret, Vali Şentürk’ün Uzman Çavuş Sezer Akbaş ve ailesi ile yaptığı sohbetin ardından sona erdi.

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