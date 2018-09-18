Kırşehir Sağlık-Sen'in delege seçimleri iptal edildi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - MART ayında yapılan Genel Kurul\'da Memur-Sen Konfederasyonu\'na bağlı Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi\'nin başkanlığına seçilen Yasin Yücesan, pazartesi günü başlayan delege seçimlerini iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi Başkanı Yasin Yücesan, sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Yücesan, 5. Olağan Kongre öncesi delege seçimlerinin yönetilmesi için Genel Merkez tarafından başkan olarak kendisinin görevlendirildiğini söyledi. Delege seçimleri sırasında güvenlik sorunu ve bazı usulsüzlük iddialarının gündeme geldiğini belirten Yücesan, bu nedenle seçimi ekim ayına ertelemek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Sağlık Müdürlüğü\'nde başkan yardımcısı olan Cuma Köysüren\'in delegeleri tek tek arayıp, tehditler savurduğunu öne süren Yücesan, seçimlere gölge düştüğünü savundu. Yücesan, şunları kaydetti:

\"Kaman’da yapılan Sağlık-Sen 5. Olağan Delege seçiminde il Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı ve Sendika Üyesi Cuma Köysüren seçimden 4 gün önce Kaman’a giderek üyelerimizi tek tek arayarak ve yüz yüze görüşerek bulunduğu pozisyon itibariyle üyelerimizi farklı yerlere sürmekle, geçici görevlerini bitirmekle tehdit etmiş, ayrıca Sağlık Hizmetleri Müdürü Rukiye Tosun Korkmaz’ı tehdit edip, ‘odadan dışarı çıkmayacaksın’ diyerek üyeleri etkileyip, ‘Yasin Yücesan adına oy toplamayacaksın, seni odan dışında görmeyeceğim’ diye tehdit etmiş bu olaydan müdire hanımın bilgilendirmesiyle haberimiz olmuştur. Ayrıca ertesi gün yapılmakta olan seçimlere yine Cuma Köysüren, 30-40 kişilik kendi ekibiyle gelerek Sağlık-Sen üyelerine baskı uygulayıp, üyeler ve kurul üyeleri önünde kargaşa çıkartarak, oluşturulan Sandık Kuruluna karşı gelmiş, seçimin normal gidişatına müdahale etmiştir. Saat: 08.00’de başlayan seçim 30-35 civarı üyemiz ol kullanmış, oy kullanmaya gelen çoğu üyemiz Saat: 08.15 civarında başlayan kargaşadan etkilenmiş ve sendika binamızı terk etmiştir. Bu kargaşa 09.20 civarına kadar devam etti. Polisin gelmesiyle ortalık biraz duruldu diye düşünürken kargaşa devam etti. Biz de bu şartlar altında seçim sağlığı ve güvenliği tehdit altında kaldığından dolayı 17.09.2018, 18.09.2018 ve 19.09.2018 tarihindeki tüm seçimlerin iptal edilmesine sendika yönetimi birlikte karar vermiştir. Tüm kamuoyu ve yetkili birim ve ilgililere duyurulur.\"