Kırşehir POMEM 473 polis adayı mezun etti

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 473 polis memuru adayına mezuniyet töreni yapıldı. Vali İbrahim Akın, Ahilik kültürünün çıkış noktası Kırşehir’de polis adaylarının yetişmesini artı değer olarak gördüğünü söyledi.

Kırşehir POMEM Kapalı Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen törene Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ağır Ceza Reisi Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser, daire müdürleri, polis adaylarının aileleri ile Türk Polis Teşkilatı mensupları katıldı.

Törende konuşan Vali İbrahim Akın, ülkemizi içten ve dıştan tehlikeye düşürecek her türlü tehditleri bertaraf edecek en önemli güçlerden birisinin, kahramanlığı ile her zaman övündüğümüz Türk Polis Teşkilatı olduğunu söyledi. Ahlaki meziyetleri ön planda tutan, insanları kardeşçe yaşamaya ve tevazu ehli olmaya davet eden Ahilik kültürünün çıkış noktası Kırşehir’de polis adaylarının yetişmesini artı değer olarak gördüğünü belirten Vali İbrahim Akın, şunları söyledi:

\"Öncelikle, halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla yükümlü olan Türk Polis Teşkilatı’na personel yetiştiren Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezimizin 2018 Yılı 19/3. Dönem Özel Harekât Mezuniyet Töreni’nde genç ve dinamik polis adaylarımızla ve kıymetli aileleriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Toplumsal gelişim ve değişimin oldukça hızlı yaşandığı ülkemizde polis teşkilatımız, vatandaşımıza yüksek nitelikli güvenlik hizmeti sunmak ve nitelikli personel ihtiyacını gidermek amacıyla sizlerin eğitimine büyük önem vermektedir. Sizler, her türlü modern ve teknik altyapıya sahip merkezimizdeki eğitiminizi başarıyla tamamlayarak gerekli bilgi ve tecrübeye sahip oldunuz. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin dört bir tarafına dağılarak halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getireceksiniz.\"

Polislik mesleğinin önemine değinen Akın, \"Polislik, gece gündüz demeden, her türlü tehlikeli koşulda çalışmayı gerektirmesi sebebiyle zor ancak toplumsal saygınlığı yüksek bir meslektir. Milletinize olan sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getirdiğiniz müddetçe başarı hep sizlerle beraber olacaktır. Bir anne ve baba için büyük fedakârlıklarla yetiştirerek belli bir kültürel ve ahlaki seviyeye getirdiği evlatlarının mesleğe adım attığını görmek tarifi mümkün olmayan bir mutluluktur. İnanıyorum ki evlatlarınız yeri geldiğinde şehit ve gazi olmak pahasına görevini en iyi şekilde yapacak ve elde edecekleri başarılarla hem sizlerin hem de bizlerin gurur kaynağı olacaklardır. Bu duygularla, başarılı bir eğitim dönemini geride bırakarak mezun olan ve ülkemizin farklı yerlerinde göreve başlayacak olan siz değerli polis kardeşlerimize meslek hayatınızda başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Katılımcılara okul ve eğitimler hakkında bilgiler veren Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser ise \"Okulda eğitim alan 473 öğrencimiz Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda aile, millet ve vatan sevgisiyle yetişerek halkımızın daima güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olan, milletimizin huzuruna, birlik ve beraberliğimize kast eden tüm saldırıları kahramanca önleyen, bu uğurda canları pahasına mücadele eden güzide teşkilatımıza üye oldular.Toplumda var olan dinamik değerler, toplumun bir arada olmasını, hayatın barış ve huzur içerisinde devam etmesini sağlar. Bu aziz milletin canı, malı, namusu artık sizlere emanet. Kanunları işletecek olan sizlersiniz. Adı, görüntüsü, şekli her ne olursa olsun, bütün terör örgütleri bilmelidir ki, nerede olursanız olun, hiçbir silah sizi elimizden alamayacak. Döktüğünüz kanların ve hıyanetinizin hesabını sormaya yemin etmiş yiğit vatan evlatları geliyor. Bu teşkilat, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için aynı kararlılıkla mücadele edecektir. Ayrıca, bu devletin üniformasını taşırken insanlarımıza güleryüzle hizmet edeceğinizden şüphe yoktur\" dedi.

2018 Yılı POMEM 19/3. Dönem birincisi Mahmut Ateş’in yaş kütüğüne plaka çakması, dereceye giren öğrencilere Vali Akın ve diğer protokol tarafından diploma ve hediyelerinin verilmesi ile devam eden tören, polis adaylarının yemin etmeleri ile sona erdi.



