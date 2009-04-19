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Politika

Kırşehir ilçesi Mucur'da yine yeniden sayım

Mucur'da seçim sonuçlarına itiraz eden MHP, AKP'den koltuğu aldı. Bu defa da AKP itiraz etti. Oylar yine sayılacak.

19 Nisan 2009 03:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kırşehir'in Mucur ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin oyların Kırşehir İl Seçim Kurulu'nca yeniden sayılmasına karar verdi. 

AKP'li belediye MHP'li oldu

Edinilen bilgiye göre; AKP'nin, Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine, konu YSK'ya geldi. YSK, Mucur ilçesinin belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin oyların Kırşehir İl Seçim Kurulu tarafından yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Kırşehir İl Seçim Kurulu, Mucur'da belediye başkanlığı seçimini MHP adayı Ali Şahin'in kazandığına karar vermişti.

Ayran'da yenileme seçimi kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Ayran beldesinin belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ayran beldesi belediye başkanlığı seçimlerine yönelik itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı. YSK, Ayran beldesinin belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti. Ayran beldesinde yenileme seçimleri 7 Haziran tarihinde yapılacak.

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