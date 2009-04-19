Kırşehir ilçesi Mucur'da yine yeniden sayım

Ayran'da yenileme seçimi kararı

Edinilen bilgiye göre; AKP'nin, Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine, konu YSK'ya geldi. YSK, Mucur ilçesinin belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin oyların Kırşehir İl Seçim Kurulu tarafından yeniden sayılmasını kararlaştırdı.Kırşehir İl Seçim Kurulu, Mucur'da belediye başkanlığı seçimini MHP adayı Ali Şahin'in kazandığına karar vermişti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Ayran beldesinin belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Ayran beldesi belediye başkanlığı seçimlerine yönelik itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı. YSK, Ayran beldesinin belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti. Ayran beldesinde yenileme seçimleri 7 Haziran tarihinde yapılacak.